Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 вересня

Сьогодні, 11 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 11 вересня

11 вересня — Всесвітній день боротьби з тероризмом; в Іспанії – Національний День Каталонії, в США – День патріота та Національний день пам’яті про загиблих внаслідок терактів 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні; в Україні – День українського кіно та День фізичної культури і спорту, у Чилі – День річниці військового перевороту 1973 року, в Ефіопії -–Новий рік за ефіопським календарем.

Події 11 вересня у світі

1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.

— Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру. 1789 — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США.

— Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США. 1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

— Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків. 1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману «Дванадцять стільців» Ільфа і Петрова.

— землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману «Дванадцять стільців» Ільфа і Петрова. 1943 — закінчився героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями.

— закінчився героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями. 1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.

— створений державний український хор імені Г. Верьовки. 1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін.

— військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін. 1993 — у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр.

— у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр. 1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.

— Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України. 2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.

— Терористичний акт 11 вересня 2001 року. 2011 — Національний меморіал і музей 11 вересня відкрився до 10-ї річниці терактів 11 вересня.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

11 вересня — День пам’яті святого пророка Іоанна Хрестителя (Предтечі).

День ангела сьогодні – 11 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван і Ян.

Прикмети на 11 вересня:

Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде пізньою.

Багато граків літає – день буде сонячним.

Грім гримить – до теплої осені.

Що не можна робити 11 вересня

Не можна вживати в їжу продукти червоного кольору та їсти фрукти й овочі, що нагадують форму голови (яблука, капусту, картоплю, гарбуз) або мають червоний сік.

Не можна користуватися гострими предметами та різати ножем.

Не можна робити справи по дому та в городі.

Не можна влаштовувати вечірки і танцювати.

Фото: IStock