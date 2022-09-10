Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 10 вересня
10 вересня 2022 – 196-й день війни Росії проти України. 253-й день року.
А ще в Україні святкують День українського кіно, День борщу та День фізичної культури і спорту України.
Також відмічають День міста Миколаїв в Україні, День міста Луганськ в Україні, День міста Житомир в Україні, День міста Вінниця в Україні, День міста Каховка в Україні.
Сьогодні 10 вересня святкують Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День обміну ідеями та Міжнародний день гінекологічного здоров’я.
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Національні свята 10 вересня:
- У Гондурасі – Національний день дитини
- У Нідерландах – День спадщини
Події 10 вересня у світі
- 1856 — закінчилась Кримська війна, у якій Російська імперія програла коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства
- 1919 — під час Паризької мирної конференції було укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Тим часом Австро-Угорщина припинила існувати
- 1920 — прийнято конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала «союзною державою» з правами широкої автономії
- 1941 — у в’язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстріляли всіх в’язнів
- 1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій німцям, яких було більше
- 1989 — Угорщина відчинила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни»
- 1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках»
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
10 вересня – у церковному календарі – день пам’яті преподобного Сави Крипецького.
День ангела сьогодні – 10 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Микола, Сергій, Ігнатій, Арсеній, Кассіан, Веніамін, Анатолій, Павло, Іван, Григорій, Денис, Афанасій, Мойсей та Анна.
Прикмети на 10 вересня:
- Якщо тепла і суха погода, то зима буде пізньою.
- Листя беріз жовте — багато опеньків у лісі.
- Опало все листя з берези і осики — наступний рік буде врожайним.
- Багато жолудів і горіхів — до багатого врожаю озимих.
- Грозові дощі — до теплої осені.
Що не можна робити 10 вересня:
- У цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.
- У ліс 10 вересня намагалися не ходити, тому що існує велика ймовірність заблукати. Якщо ж піти дуже потрібно, то слід взяти в дорогу пиріжок і залишити його на пеньку для лісовика.
- У цей день не можна залишати на полі зерно – весь врожай потрібно зібрати до цього дня.
Фото: IStock