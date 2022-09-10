Продюсер Олі Полякової виступив проти концертів під час війни

Він зробив гучну заяву стосовно виступів артистів в Україні під час воєнних дій

Днями Михайло Ясинський виступив на робочій зустрічі представників концертно-музичної індустрії «Концерти. До і після перемоги», де поділився власною думкою стосовно доречності масово-розважальних заходів і формату їх проведення українськими виконавцями під час війни в Україні.

«Моя позиція потребує певного роз’яснення, тому що вчора після виступу мене про це питали. Я не за заборону. Я за те, щоб були пропрацьовані регламенти щодо подібних заходів. Жанри, формати, змісти. Це не імперська професійна армія, це не війна на чужій території. Це мобілізовані люди, такі ж прості як ми з вами, які ризикують своїм життям на нашій землі. Тому, дуже багато з того, що відбувається, недоречно, – говорить Ясинський. – Я розумію, що бачать люди на передовій і як вони до цього ставляться і як ставляться до цього ті, хто сьогодні ввечері або завтра в ханговері будуть плясати під ді-джеїв. Це зовсім інші часи, зовсім інші умови і порівнювати їх з якимось іншим досвідом я б не став. Для мене це все ж таки боротьба за виживання нашої нації».