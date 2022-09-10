Повня 10 вересня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку від астролога

Які зміни відбудуться у Повню з 10 на 11 вересн 2022? Експертка Нового каналу, астрологиня Юлія Мартиненко (@julie_martynenko) підготувала детальну інформацію про це явище. Гороскоп для всіх знаків зодіаку – далі в матеріалі!

Цього разу Повня відбудеться в знаку Риби, під керівництвом загадкової планети Нептун. Як це повпливає на нас? Дуже просто прокинеться лінь і небажання щось робити. Хоча Сонце перебуває у знаку відповідальної та практичної Діви і змушуватиме все ж пам’ятати про свої обов’язки. Тому наша задача – віднайти баланс між роботою та відпочинком.

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Овен

Зміни стосуватимуться еміграції, давно спланованих поїздок чи ретритів. Можливо, раніше ви думали про те, що слід зайнятись власним здоров’ям, відновити сили, відвідати психолога, зайнятись спортом, йогою чи просто пройти курс масажів – наступні 2 тижні для цього підходять ідеально.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Телець

Тельці будуть сфокусовані на темі дружби, спілкування, мрій та соцмереж. Перегляньте свій список знайомств та розплануйте зустрічі. На кого останнім часом у вас не вистачало часу? Подумайте і не відмовляйте собі у спілкуванні, до кінця вересня у вас буде можливість все надолужити. Проте, пам’ятайте, зараз період Ретроградного Меркурія, можливо, у вашому житті з’являться друзі, про яких ви вже встигли забути, чи здійсняться мрії, на які ви чекаєте останні півроку.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Близнюки

Ви нарешті побачите результати своєї роботи, якій приділяли максимум часу останні півроку, адже Повня стосуватиметься кар’єри та реалізації. Можливо вам піднімуть зарплату чи взагалі запропонують нове робоче місце, чи можливо нарешті, вам скажуть «Спасибі за вашу роботу!». Словом, ви будете точно задоволені.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Рак

Для Раків настає ідеальний період щоб згадати про навчання, подорожі чи закордонні зв’язки або документи. Можливо ви давно очікуєте на візу, будьте готові, що в наступні 2 тижні ситуація стане явною, отримаєте те, чого хотіли. Якщо є можливість організувати для себе поїздку – не зволікайте, але обирайте місця, в яких ви уже бували.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Лев

Левам слід присвятити увагу своїм зобов’язанням. Якщо у вас є борги чи не виконані обіцянки, будьте готові до того, що про них нагадають. Краще, вирішити ці питання до кінця вересня місяця. Або ж, Повня навпаки принесе вам успадковане майно, чи вам просто подарують велику суму грошей. Тут уже, як кажуть, що заслужили

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Діва

Для господинь місяця, Повня пройде максимально комфортно та стосуватиметься теми партнерства. Можливо, хтось вийде заміж, або ж навпаки поставить остаточну крапку в стосунках. Спостерігайте за тим, що запропонує вам Всесвіт, та прислухайтесь до своєї інтуїції щоб зробити правильний вибір в житті.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Терези

Терези будуть стурбовані питаннями роботи або здоров’я. Повня може активізувати питання незадоволення, наприклад кількістю вільного часу чи зарплатнею, тому, згадайте, що ви думали про свою роботу у березні місяці цього року? Зараз, отримаєте від вищих сил уже об’єктивну відповідь.

Нагадую, що Повня може програватись як позитивно, так і негативно, це вже залежить від ваших особистих показників у гороскопі. Тобто, можна отримати навпаки підвищення по службі, або ж скорочення. Також, не нехтуйте здоров’ям, якщо проявляться хвороби – вирішуйте негайно.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Скорпіон

Для Скорпіонів, вересень місяць буде доволі романтичним. Зізнання в коханні, поїздка на відпочинок, або ж ви захочете присвятити весь вільний час своєму хоббі. Бажаю вам насолоджуватись тим, що відбудеться!

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Стрільці

Події стосуватимуться нерухомості, або сім’ї. Це може бути ремонт, купівля чи продаж нового майна, оренда, або ж просто ви захочете більше часу проводити зі своїми рідними, скажімо, повернетесь додому, в Україну.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Козероги

Для Козерогів буде ідеальним зайнятись питаннями автомобіля, коротких поїздок або навчання. Чи можливо, ви будете вирішувати сутички з сусідами. Будьте обачні та не забувайте, що перші 3 дні пісня Повні – емоційно не стабільні.

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Водолії

Водолії – готуйтесь отримати гроші, адже Повня відбудеться у 2 секторі вашого гороскопу, а це про доходи та власну самооцінку. Наступні 2 тижні будуть для вас дуже прибутковими, не забудьте подякувати за це Всесвіту

Повня з 10 на 11 вересня: гороскоп для знаку Риби

Для Риб настав час присвятити час собі. Можливо ви захочете купити новий одяг, потішити себе походом в ресторан чи басейн. Всім діям, що стосуються вашого комфорту та задоволення – зелене світло.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)