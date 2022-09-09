Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 вересня

Сьогодні, 9 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 9 вересня

9 вересня 2022 – 195-й день війни Росії проти України. 252-й день року.

Сьогодні 9 вересня святкують Всесвітній день краси та День тестувальника.

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Національні свята 9 вересня:

У Коста-Ріці – Національний день дитини

У Словаччині — День пам’яті жертв Голокосту та злочинів на расовому підґрунті

У Таджикистані – День незалежності

У Японії – День хризантеми

Події 9 вересня у світі

9 вересня 479 до н. е. відбулася битва при Платеях.

9 вересня 337року три сини імператора Костянтина поділили між собою Римську імперію.

9 вересня 1570 року турки захопили Нікосію (Кіпр).

9 вересня 1850 року республіка Каліфорнія стала 31-м американським штатом.

9 вересня 1911 року в Англії почала діяти авіапошта.

9 вересня 1926 року було засновано американську телекомпанію Ен-бі-сі (NBC).

9 вересня 1961 року у Києві відбувся перший виступ Українського державного балету на льоду.

9 вересня 2015 року Єлизавета II перевершила королеву Вікторію за часом перебування на престолі Великобританії (63 роки та 217 днів), довше не правил ніхто.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

9 вересня – у церковному календарі – день пам’яті преподобного Пимена Великого.

День ангела сьогодні – 9 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Степан, Іван, Анфіса, Олександр, Дмитро, Пімен, Михайло.

Прикмети на 9 вересня:

Якщо на горобині багато ягід, буде м’яка та тепла зима.

А от якщо буде багато жолудів на дубі, чекайте на холодну та морозну зиму.

Якщо побачите зграю журавлів високо в небі, осінь буде теплою і довгою.

Грім цього дня – до швидкого бабиного літа.

Що не можна робити 9 вересня:

Сьогодні можна розписувати та грати весілля, а от робити пропозицію цього дня не варто.

Не рекомендується сьогодні також робити великі, дорогі покупки, краще відкладіть на кілька днів.

Що можна робити 9 вересня:

Цього дня збирали ягоди горобини та варили з неї компот, варення, пекли пироги.

Гілочку горобини у вазі ставили біля входу в будинок, вважалося, що вона відлякує злих духів. А також горобину клали в коляску з малюком, щоб зміцнити його здоров’я.

9 вересня вважається дуже вдалим днем ​​для весілля чи розпису. Наречена нерідко доповнювала образ вінком із гілочками горобини. Вважалося, горобина допоможе зберегти щастя та любов у сім’ї на довгі роки.

Фото: IStock