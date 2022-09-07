Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 вересня

«Завдання – тримати себе в формі»: заради якої мрії старається Олександр Педан
Сьогодні, 7 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
7 вересня 2022 – 192-й день війни Росії проти України. 250 день року.
У народі 7 вересня відзначають Варфоломіїв день або Листопадник.
Сьогодні 7 вересня у світі святкують Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена, День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки, а також День мережива.
В Україні 7 вересня – День військової розвідки України.
Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження
Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни
7 вересня — у церковному календарі – день перенесення мощів апостола Варфоломія (Нафанаїла) (VI ст.), а також день, коли вшановують пам’ять апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського.
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Регіна, Тіт, Варфоломій, Міна
У народі у Варфоломіїв день заведено було ходити в ліс за грибами, а ввечері обов’язково їх готували та накривали великий святковий стіл.
Ще одна традиція – цього дня загадувати бажання на чайний гриб. Важається, воно обов’язково здійсниться!
7 вересня також «сріблили» воду: у ємність із чистою водою клали срібний предмет, і вважалося, що ця вода набуде особливих, лікувальних властивостей.
Фото: IStock