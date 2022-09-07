Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 вересня

Сьогодні, 7 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 7 вересня

7 вересня 2022 – 192-й день війни Росії проти України. 250 день року.

Зараз дивляться

У народі 7 вересня відзначають Варфоломіїв день або Листопадник.

Сьогодні 7 вересня у світі святкують Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена, День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки, а також День мережива.

В Україні 7 вересня – День військової розвідки України.

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Національні свята 7 вересня:

У Бразилії – День Незалежності

В Італії – Свято ліхтариків

У США – День сумчастого вовка

У Мозамбіку – День перемоги

Події 7 вересня у світі

7 вересня 1191 – дата перемоги хрестоносців під командуванням Річарда I над військом Саладіна в битві при Арсуфі.

7 вересня 1776 року відбулася перша атака підводного човна: Американський підводний човен «Черепаха» намагався встановити годинникову бомбу на британський флагман «Орел» у гавані Нью-Йорка.

7 вересня 1812 року відбулася Бородинська битва,

7 вересня 1822 року Бразилія проголосила незалежність від Португалії.

7 вересня 1911 року поета Гійома Аполлінера помістили у в’язницю у зв’язку з підозрою в викраденні з Лувру «Мони Лізи». Через п’ять днів — виправданий.

7 вересня 1936 року помер останній сумчастий вовк.

7 вересня 1968 року відбувся перший виступ Led Zeppelin.

7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі було скоєно замах на репера Тупака Шакура, внаслідок якого артист помер 13 вересня.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

7 вересня — у церковному календарі – день перенесення мощів апостола Варфоломія (Нафанаїла) (VI ст.), а також день, коли вшановують пам’ять апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського.

День ангела сьогодні – 7 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Регіна, Тіт, Варфоломій, Міна

Прикмети на 7 вересня:

Якщо у другій половині дня буде дощ, попереду дощові тижні.

Якщо почуєте, як голосно каркають ворони, буде дощ.

Багато грибів у лісі віщують снігову зиму.

Що не можна робити 7 вересня:

Сьогодні не вдалий день для ремонтних та будівельних робіт.

Не варто лаятись і сваритися.

7 вересня не рекомендується давати гроші у борг.

Не радять ходити до лісу з маленькими дітьми цього дня.

Що можна робити 7 вересня:

У народі у Варфоломіїв день заведено було ходити в ліс за грибами, а ввечері обов’язково їх готували та накривали великий святковий стіл.

Ще одна традиція – цього дня загадувати бажання на чайний гриб. Важається, воно обов’язково здійсниться!

7 вересня також «сріблили» воду: у ємність із чистою водою клали срібний предмет, і вважалося, що ця вода набуде особливих, лікувальних властивостей.

Фото: IStock