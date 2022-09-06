Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 6 вересня

6 вересня — у світі – неофіційний День читання книг, у Болгарії – День об’єднання, у Пакистані – День оборони або День армії, у США – Національний день кавового морозива.

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Події 6 вересня у світі

1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка.

— у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка. 1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя).

— почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя). 1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат.

— Томас Бланчард запатентував токарний верстат. 1852 — у Манчестері відкрита перша безкоштовна бібліотека Великої Британії.

— у Манчестері відкрита перша безкоштовна бібліотека Великої Британії. 1928 — затверджено новий український правопис («скрипниківський»), що діяв до 1933 р.

— затверджено новий український правопис («скрипниківський»), що діяв до 1933 р. 1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право.

— у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право. 1968 — під час запису так званого «Білого альбому» Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.

— під час запису так званого «Білого альбому» Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps. 1974 — офіційне відкриття АЕС «Козлодуй» у Народній Республіці Болгарія.

— офіційне відкриття АЕС «Козлодуй» у Народній Республіці Болгарія. 1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі.

— через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі. 1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

— на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії. 2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби».

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

6 вересня — День пам’яті святого апостола Євтихія.

День ангела сьогодні – 6 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсеній, Георгій, Михайло, Максим, Петро.

Прикмети на 6 вересня:

Синиця кричить 6 вересня – незабаром прибуде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна ходити до лісу, бо можна заблукати та зустріти лісовика.

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки.

Не можна ходити повз кладовищ.

Фото: IStock