Гороскоп на тиждень з 5 по 11 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Другий тиждень вересня розпочинається значимими подіями з точки зору астрології. Венера переходить в знак Діви з 5 по 29 вересня, а отже, ми будемо дуже працездатні та прискіпливі до партнера. Для стосунків зараз не найкращий період, але пам’ятайте про те, що Меркурій зараз перебуває в знаку Терези, а отже, всі питання можна вирішити в розмові.

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З 9 вересня планета знань та розуму – Меркурій, буде Ретроградним, тому встигніть реалізувати задумане до цього дня. А тепер, детальніше по днях.

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Гороскоп на тиждень з 5 по 11 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок/вівторок – 5/6 вересня

Енергії понеділка та вівторка дуже схожі між собою, адже Місяць перебуває в знаку віповідального Козерога, а Венера переходить в знак Діви. Зізнаюсь чесно, під час Венери в Діві, ви відчуєте як людей з вами поєднують не почуття, а вигода, будьте до цього готові.

З приводу коштів, інвестицій – чудовий час прорахувати всі недоліки і обрати краще місце для зберігання грошових надбань. День підходить для починань, але будьте обачні на дорогах, дні досить аварійні.

Середа – 7 вересня

Чудовий день для бізнес-починань, які ви давно обдумували та не наважувались втілювати. Енергії дня сприятливі для медитацій, йоги на природі, процедур омолодження, дієти, голодування. Це момент, коли ми можемо відновитись, завдяки силі природи, тому обов’язково скористайтесь можливістю і відвідайте своє місце сили.

Четвер – 8 вересня

В четвер, можемо відчувати тиск зобов’язань та домовленостей, хоча виконувати обіцянки зовсім не хотітиметься. Місяць буде в аспекті з Сатурном, і це саме той момент, коли потрібно робити не те, що хочеться. Але результатом, будете задоволені.

П’ятниця – 9 вересня

Контролюйте емоції та спокійно приймайте те, що йде не за планом, адже день сповнений несподіванок. Будьте готові до того, що все може підти шкереберть, спокійно відчуватимуть себе гнучкі представники Знаку Зодіаку – Близнюки та Водолії, для решти – креатив в поміч.

Офіційно Меркурій стане Ретроградним 10 вересня, але вже починаючи з 9 не рекомендую починати нове, або купувати техніку. Планета вже зовсім не на тій швидкості

Субота – 10 вересня

Меркурій Ретроградний – час повертатись до справ, які колись не вирішили, виконуйте обіцянки та домовленості і не купуйте техніку, сприятливий час для цього минув. Ретроградність планети протримається до 2 жовтня.

Окрім цього, 10 вересня відбудеться Повня в знаку Риби. День емоціійний та не простий, краще, нічого глобального не плануйте і проведіть вдома. Деталі про вплив Повні на всі Знаки Зодіаку, чекайте в наступному матеріалі.

Неділя – 11 вересня

До кінця вересня, намагайтесь більше часу відпочивати та готуватись до нових починань, прописуйте план, аналізуйте, благо, Венера в Діві, допоможе вам врахувати всі ризики. Бережіть сили для нового етапу в жовтні, адже вересень багатий на Ретроградні планети, а отже, життя наче стане на паузу.

До зустрічі наступного тижня!

Юлія Мартиненко, астрологиня, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)