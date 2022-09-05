Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 5 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 5 вересня

5 вересня 2022 – 194-й день війни росії проти України. 248 день року.

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Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день благодійності та День тропічних лісів Амазонки.

Події 5 вересня у світі

1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Гліба.

1698 — щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди

1755 — британська влада почала депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада)

1793 — Французький національний конгрес встановив Режим Терору для захисту революції

1800 — Королівство Великої Британії захопило Мальту

1905 — Підписання Портсмутського договору, закінчення російсько-японської війни

1918 — Раднарком Російської СФРР видав декрет про початок червоного терору

1918 — Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка — перша кінозірка. В Першу світову війну у Французькій республіці американський солдат підібрав у розбомбленому розпліднику крихітне цуценя й відвіз із собою. Пес виріс незвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів кіностудії «Warner Brothers», вів на радіо власне шоу й заслужив почесну Зірку на голлівудській Алеї слави.

1929 — прем’єр Французької республіки Арістід Бріан запропонував об’єднати європейські держави в одну.

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні

1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» — одна з найкращих книг про покоління бітників.

1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun».

1991 — відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — «Кіношок»

1998 — пісня «If You Tolerate This» групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею «I Don’t Want to Miss a Thing», саундтреком до фільму «Армагеддон».

2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійця загиблими і зниклими безвісти.

2019 — заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

5 вересня — у церковному календарі – вшановує пам’ять мученика Луппа Солунського. Інші назви свята: «Брусничник», «Луппа», «Лупенські морози».

День ангела сьогодні – 5 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Єлизавета, Іван, Микола, Павло, Федір.

Прикмети на 5 вересня:

Якщо брусниця вже дозріла, то пора збирати овес.

Грім в цей день – до теплої осені і холодної зими.

Морозний ранок – до ранньої осені і короткого бабиного літа.

Якщо день по-літньому теплий, то справжня осіння погода нескоро настане.

Якщо в цей день вирує негода, то вона ще довго триватиме.

Що не можна робити 5 вересня

У цей день не варто довіряти інтуїції – вона може підвести.

Вітер в цю дату холодніший, ніж здається, тому не можна легко одягатися.

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Фото: IStock