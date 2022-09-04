Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 4 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 4 вересня
4 вересня 2022 – 193-й день війни росії проти України. 247 день року.
В Україні сьогодні – День підприємця та День митного брокера.
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Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо.
Події 4 вересня у світі
- 476 — лідер німецьких найманців на римський службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Традиційно ця дата вважається датою падіння Західної Римської імперії
- 1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передачі і прийому повідомлень знаками (азбука Морзе).
- 1870 — після зречення Наполеона III, який здався в полон прусським військам після поразки у Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголосили в Парижі Третю республіку і сформували уряд національної оборони.
- 1884 — в Російській імперії скасована автономія університетів.
- 1885 — в Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.
- 1886 — останній американський індіанець-воїн, Джеронімо здався в Арізоні. Після ув’язнення він став фермером і радником армії США.
- 1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку – «Кодак».
- 1918 — війська США висадилися в Архангельську для інтервенції в ході громадянської війни в Росії. До кінця інтервенції 174 солдата з них загинуло.
- 1920 — головний отаман армії УНР Петлюра затвердив «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заміняють», де вперше викладено концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки.
- 1944 — Фінляндія припинила бойові дії проти СРСР.
- 2017 — астрономи повідомили про виявлення чорної діри із середньою масою приблизно 100 тис. сонячних мас, що ховається в газовій хмарі, в центрі Чумацького Шляху. Вони оцінюють її як другу за величиною чорну діру, коли-небудь виявлену в галактиці.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
4 вересня — у церковному календарі – церква вшановує мученика Агафоніка.
День ангела сьогодні – 4 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.
Прикмети на 4 вересня:
- Рожеві хмари ввечері віщують гарну погоду.
- Якщо в лісі мало грибів – зима буде сніжною і холодною.
- Якщо вродило мало горіхів, то риба буде погано ловитися.
- Якщо верхівки дерев в павутині, то зима буде ранньою.
Що не можна робити 4 вересня
- Не можна приймати і дарувати подарунки в цей день, інакше можна накликати на себе неприємності.
- 4 вересня не варто проявляти образу і злопам’ятність, а також заздрити чужому щастю.
- У цю дату не можна ходити в ліс.
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Фото: IStock