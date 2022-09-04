Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 4 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 4 вересня

4 вересня 2022 – 193-й день війни росії проти України. 247 день року.

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Події 4 вересня у світі

476 — лідер німецьких найманців на римський службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Традиційно ця дата вважається датою падіння Західної Римської імперії

1837 — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передачі і прийому повідомлень знаками (азбука Морзе).

1870 — після зречення Наполеона III, який здався в полон прусським військам після поразки у Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголосили в Парижі Третю республіку і сформували уряд національної оборони.

1884 — в Російській імперії скасована автономія університетів.

1885 — в Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.

1886 — останній американський індіанець-воїн, Джеронімо здався в Арізоні. Після ув’язнення він став фермером і радником армії США.

1888 — американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку – «Кодак».

1918 — війська США висадилися в Архангельську для інтервенції в ході громадянської війни в Росії. До кінця інтервенції 174 солдата з них загинуло.

1920 — головний отаман армії УНР Петлюра затвердив «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заміняють», де вперше викладено концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки.

1944 — Фінляндія припинила бойові дії проти СРСР.

2017 — астрономи повідомили про виявлення чорної діри із середньою масою приблизно 100 тис. сонячних мас, що ховається в газовій хмарі, в центрі Чумацького Шляху. Вони оцінюють її як другу за величиною чорну діру, коли-небудь виявлену в галактиці.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

4 вересня — у церковному календарі – церква вшановує мученика Агафоніка.

День ангела сьогодні – 4 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.

Прикмети на 4 вересня:

Рожеві хмари ввечері віщують гарну погоду.

Якщо в лісі мало грибів – зима буде сніжною і холодною.

Якщо вродило мало горіхів, то риба буде погано ловитися.

Якщо верхівки дерев в павутині, то зима буде ранньою.

Що не можна робити 4 вересня

Не можна приймати і дарувати подарунки в цей день, інакше можна накликати на себе неприємності.

4 вересня не варто проявляти образу і злопам’ятність, а також заздрити чужому щастю.

У цю дату не можна ходити в ліс.

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Фото: IStock