Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 вересня

Сьогодні, 2 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 2 вересня

2 вересня 2022 – 191-й день війни росії проти України. 245 день року.

Зараз дивляться

В Україні сьогодні – День нотаріату.

Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Сьогодні у світі відзначають День закінчення Другої світової війни.

Події 2 вересня у світі

2 вересня 31 р. до н. е. відбулася битва при Акціумі.

2 вересня 911 року князем Олегом підписано мирний договір між Візантією та Київською Руссю.

2 вересня 1794 року – початок будівництва Одеси.

2 вересня 1889 року було відкрито морський порт у Маріуполі.

2 вересня 1945 року церемонією капітуляції Японії на борту американського лінкора “Міссурі” закінчилася Друга світова війна.

2 вересня 1969 року вважається одним із «днів народження Інтернету». У лабораторії Каліфорнійського університету відбулася перша успішна передача даних між сусідніми комп’ютерами.

2 вересня 1971 року об’єднана Арабська Республіка розпалася на Єгипет та Сирію.

2 вересня 1998 року засновано компанію «Google».

2 вересня 2009 року було запущено Київську міську електричку.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке православне (церковне) свято сьогодні

2 вересня — у церковному календарі – день пам’яті пророка Самуїла, а також пам’яті мучеників Севіра та Мемнона та з ними 37 мучеників.

День ангела сьогодні – 2 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Руфіна, Федір, Максим, Тимофій, Никон, Агафон

Прикмети на 2 вересня:

Якщо побачите ключ журавлів, що летить високо у небі – осінь буде теплою.

Сни, які до вас приходять у ніч проти 2 вересня, часто збуваються.

Що не можна робити 2 вересня

Сьогодні не можна сваритися та лаятися.

Сьогодні варто розрахуватися з усіма боргами, не відкладаючи у довгу скриньку.

Не рекомендується цього дня стригти волосся та нігті.

Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для справ

Фото: IStock