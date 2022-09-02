Чорниця – одна з найкорисніших ягід, що росте на території України. Вона містить багато заліза, яке корисне для імунітету та при анемії. Також чорниця добре впливає на зір та корисна для шлунково-кишкового тракту. Але, на жаль, сезон чорниці в Україні триває лише протягом теплого та вологого літа. А це означає, що у холодні сезони, щоб зробити собі запас вітамінів, чорницю краще заморозити. І зробити це можна аж п’ятьма різними способами. Читай, як правильно заморозити чорницю, просто зараз.

Як заморозити чорницю: підготовка

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Спочатку чорницю треба перебрати. Видаліть усі зайві листочки, зіпсовані або неспілі ягоди. Перед заморожуванням чорницю обов’язково потрібно промити під проточною водою. Краще дати їй полежати у воді кілька хвилин. Використовуйте прохолодну воду, щоб не піддавати тонку шкірку чорниці термічній обробці. Інакше, ви ризикуєте зварити ягоду. А таку заморожувати не слід, адже після термічної обробки втрачається багато вітамінів.

Після того, як ви промили чорницю, її варто викласти на одноразові серветки, щоб просушити. Таким чином позбудетеся зайвої вологи, а сама ягода не деформується від ваших доторків. Пам’ятайте: заморожувати можна лише повністю сухі ягоди чорниці.

Як заморозити чорницю: 5 способів

1.Як заморозити чорницю: без цукру цілими ягідками

Це один з найлегших способів заморозити чорницю. Адже все, що вам потрібно, – це чисті та сухі ягоди, піддон або кухонна дошка та морозильник. Викладіть ягоди на пласку поверхню, застелену целофаном або харчовою плівкою та покладіть її у морозилку. Не варто розміщувати ягоди на харчовій плівці у морозилку безпосередньо, адже все злипнеться між собою, і вам буде незручно виймати заморожені ягоди. Вистачить однієї години, щоб чорниця замерзла. Тоді її можна перекладати в пакет. Випустіть з нього повітря, щільно зав’яжіть або закрийте спеціальною застібкою. Зберігайте в морозильнику.

Як заморозити чорницю: цілі ягоди чорниці з цукром

Наступний спосіб сподобається тим, хто хоче додати до кислоти чорниці трохи солодкуватості. Спробуйте заморозити ягоди чорниці з цукром у співвідношенні 2:1 відповідно. Для цього способу краще використовувати герметичні харчові контейнери. Викладайте шари сухої чорниці, пересипаючи їх шаром цукру. Потім закрийте все кришкою та покладіть до морозильної камери.

Як заморозити чорницю: пюре з чорниці без цукру

Любителям швидкого смузі радимо спробувати заморозити пюре з чорниці. Для цього перетріть ягоди через сито або подрібніть їх блендером до консистенції пюре. Розкладіть отриману суміш по контейнерам, баночкам або герметичним пакетам на застібці. Краще фасувати пюре так, щоб використати усю порцію одразу. Адже заморозити ще раз – погана ідея.

Як заморозити чорницю: чорничне пюре з цукром

Цінителям варення можна спробувати його холодний аналог – заморожене чорничне пюре з цукром. Просто додайте до свого ягідного пюре цукор у пропорції 1:1 та ретельно переміщайте або ще раз збийте блендером. Заморожування відбувається у герметичних посудинах.

Як заморозити чорницю: заморозка чорничного соку

Фреш – найкращий варіант серед напоїв. Особливо свіжовичавленого соку хочеться взимку. Тому потурбуйся про чорничний сік ще влітку, заморозивши його заздалегідь. Відіжміть сік з ягід чорниці через марлю та розлийте по невеличким пляшечкам або формочкам. Влітку такий сік можна їсти як морозиво, а взимку – розморожувати. Пам’ятайте: за заморожування рідина розширюється, тому не наливайте сік по самі краєчки.

Як правильно розморозити чорницю

Розморожувати чорницю потрібно повільно. Тоді ви максимально збережете усі корисні властивості цієї ягоди. Спочатку поставте її на нижню полицю основної камери холодильника , а потім продовжуйте розморожування за кімнатної температури без впливу додаткового тепла. Але якщо ви плануєте варити компот, то попереднє розморожування не потрібне.

Фото: IStock

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