Тірамісу з ягодами – один із найлегших десертів, які можна подати навіть до святкового столу. Не знаєш, як приготувати тірамісу із ягодами вдома? Ми допоможемо тобі із покроковим рецептом. Записуй або зберігай матеріал у закладки.
Щоб приготувати тірамісу, тобі знадобиться:
- 120 г вершкового сиру маскарпоне
- 1 яйце
- 40 г бісквітного печива савоярді
- 5 г какао
- 5 г темного шоколаду
- 30 г меленої кави
- 25 г свіжої малини
- 45 г цукрової пудри
- 10 г свіжої м’яти
- 50 г замороженої малини
- 25 г цукру
Приступаємо до приготування!
- Мелену каву залий окропом на 2-3 хвилини. Дай їй трохи настоятися, і відстав поки в сторону, щоб кава охолола.
- Відділи білки від жовтків. Білки постав до холодильника, а жовтки змішай з маскарпоне, 20 г цукрової пудри і ретельно перемішай.
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- У решту цукрову пудру влий холодні білки і збий вінчиком (буде складно, готуйся!) або ж міксером (значно легше!) в пишну піну.
- Змішай суміш з жовтковою масою, злегка перемішай. Крем готовий!
- Малину перетри через сито, щоб позбутися кісточок. Збий міксером масу, додай трохи цукрової пудри або цукру за смаком.
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- Візьми форму. Це може бути як глибока формочка для випічки, так і порційні стаканчики. На дно виклади печиво, попередньо вмочивши його у каву. Зверху ложкою виклади крем, полий його малиновим сиропом. Перший «поверх» готовий! Зверху знову поклади печиво, крем і полий сиропом. Якщо стакан високий, повторюй всі етапи, поки не заповниш ємність доверху.
Прикрась десерт какао, тертим шоколадом і листочками м’яти. Смачного!
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