Лимонно-чорничний сорбет: покроковий рецепт

Лимонно-чорничний сорбет… Від одної тільки назви котиться слюнка. Хочеш навчитися готувати такі ласощі власноруч? Рецепт лимонно-чорничного сорбета до твоїх послуг!

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Сорбет (щербет) – це різновид морозива, по факту – подрібнений лід із натуральними фруктами. Тому такий десерт не тільки смачний, а й низькокалорійний. Тож сміливо пригощай сорбетом навіть тих подруг, які ретельно стежать за фігурою!

Ми пропонуємо тобі приготувати сьогодні лимонно-чорничний сорбет, адже всі необхідні інгредієнти можна легко знайти в будь-якому магазині!

Інгредієнти для приготування лимонно-чорничного сорбета:

500 г чорниці

500 мл води

100 г цукру

1 лимон

2 яйця

Лимонно-чорничний сорбет – приготування покроково:

1. Розбий яйця і відділи жовтки від білків. Білки постав у холодильник на 1, 5 год.

2. Звари компот із 500 г чорниці і 500 мл води, дай йому покипіти на повільному вогні протягом 15 хвилин. 3. Потім додай 100 г цукру і дочекайся, поки він повністю розчиниться.

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4. Зніми з лимона цедру, подрібни її й відміряй 1 ч. л. З очищеного лимона вичави сік – має вийти близько 50-60 мл. Додай цедру і лимонний сік до чорничного сиропу і збий отриману масу в блендері до появи пишної піни. Постав у морозилку на 2 години.

5. Дістань наш майже готовий сорбет, додай до нього 2 охолоджених білка і знову гарненько збий у блендері.

6. Виклади сорбет у формочки для морозива і залиш у холодильнику на 10 хвилин. Готово!

7. Подавай десерт з листочками м’яти та ягодами чорниці у красивих креманках! І нехай літо триває та буде прохолодним.

Смачного!