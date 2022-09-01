Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 1 вересня

1 вересня 2022 – 190-й день війни росії проти України, 244 день року.

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В Україні сьогодні, 1 вересня, святкують День знань.

Також сьогодні у світі святкують День рудих котів, Всесвітній день написання листів, Всесвітній день поінформованості про хворобу Альцгеймера та Міжнародний день каберне.

В народі цього дня відзначають день Фекли Свекольниці.

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Національні свята 1 вересня:

Словаччина – День Конституції

Узбекистан – День Незалежності

Події 1 вересня у світі:

1 вересня 1804 року німецький астроном Карл Хардінг відкрив третій астероїд Юнону.

1 вересня 1864 року астроном Річард Керрінгтон виявляє сонячні протуберанці.

1 вересня 1920 року Франція проголосила державу Ліван зі столицею в Бейруті.

1 вересня 1923 року стався великий землетрус Канто.

1 вересня 1939 року з польської кампанії Вермахту розпочалася Друга світова війна.

1 вересня 1964 року у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

1 вересня – у церковному календарі – День пам’яті мученика Андрія Стратилата та з ним 2593-х мучеників, а також День пам’яті святителя Питирима, єпископа Великопермського.

День ангела сьогодні – 1 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Агапій, Фекла, Микола, Тимофій

Прикмети на 1 вересня:

Якщо побачите зранку туман – зима буде сніжною.

Якщо у день Фекли Свекольниці буде тепло та сонячно, така погода протримається всю осінь.

Що не можна робити 1 вересня

Сьогодні не варто ображатись на близьких, на деякі дрібниці краще просто заплющити очі.

Не можна цього дня розповідати про свої плани – не справдиться.

Не можна заздрити, прийде бідність.

Фото: IStock