Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 1 вересня

Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку
Сьогодні, 1 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
1 вересня 2022 – 190-й день війни росії проти України, 244 день року.
Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку
В Україні сьогодні, 1 вересня, святкують День знань.
Також сьогодні у світі святкують День рудих котів, Всесвітній день написання листів, Всесвітній день поінформованості про хворобу Альцгеймера та Міжнародний день каберне.
В народі цього дня відзначають день Фекли Свекольниці.
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Узбекистан – День Незалежності
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1 вересня – у церковному календарі – День пам’яті мученика Андрія Стратилата та з ним 2593-х мучеників, а також День пам’яті святителя Питирима, єпископа Великопермського.
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Якщо побачите зранку туман – зима буде сніжною.
Якщо у день Фекли Свекольниці буде тепло та сонячно, така погода протримається всю осінь.
Сьогодні не варто ображатись на близьких, на деякі дрібниці краще просто заплющити очі.
Не можна цього дня розповідати про свої плани – не справдиться.
Не можна заздрити, прийде бідність.
Фото: IStock