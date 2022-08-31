Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 31 серпня

Сьогодні, 31 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 31 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 31 серпня
31 серпня — Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків, у Польщі — День Солідарності та Свободи.
Події 31 серпня у світі
- 1422 — Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців.
- 1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
- 1907 — створено Антанту.
- 1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об’єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР.
- 1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою Bad.
- 1993 — завершено виведення російських військ із Литви.
- 1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
- 1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.
- 2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
31 серпня — День пам’яті двох мучеників періоду раннього християнства – Лавра та Фрола.
День ангела сьогодні – 31 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Богдан, Марк, Варнава, Георгій, Григорій, Євгеній, Іларіон, Лев, Лука, Михайло, Флор, Христофор, Уляна.
Прикмети на 31 серпня:
- Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.
- Повітря прозоре і свіже – до негоди.
- Хмари низько пливуть – до негоди.
- Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.
- Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.
Що не можна робити 31 серпня
- Не можна працювати з кіньми у полі.
- Не можна лаятися.
- Не можна позичати гроші.
- Не можна випалювати клеймо на худобі.
- Не можна одягати старий одяг.
Фото: IStock