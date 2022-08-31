Місячний календар стрижок на вересень 2022 вже на сайті Нового каналу! Поки ще стоїть спекотна погода і ми можемо насолоджуватися відпочинком на відкритому повітрі, є можливість для експериментів з довжиною і кольором волосся. Головне – вибрати сприятливий день! Читай матеріал і дізнайся, коли фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити – згідно з місячним календарем стрижок на вересень 2022

Місячний календар на вересень 2022: коли стригти волосся

7-8, 14, 17, 23, 25, 29 вересня 2022 – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на вересень 2022, саме в ці дати варто ходити в салон або додому до перукаря, якщо твоя мета – підрівняти кінчики, вкоротити локони або кардинально змінити зачіску. Результат перевершить усі твої очікування!

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До слова, похід до перукаря у ці дати, якщо вірити місячному календарю стрижок на вересень 2022 року, позитивно вплине не тільки на стан волосся, але й на твоє фінансове становище. Локони наситяться енергією і силою, а у тебе відкриються нові потоки грошового успіху.

Місячний календар на вересень 2022: коли не варто стригти волосся

3, 11-12, 19 вересня 2022 – несприятливі дні для стрижки волосся! Якщо вірити місячному календарю на вересень 2022, похід до перукаря у ці дати не принесе користі волоссю. Є ймовірність «напоротися» на майстра-аматора, який усього одним рухом може зіпсувати твою шевелюру.

Звичайно ж, може трапиться так, що для походу до перукаря тобі підійдуть тільки ці дати. Не біда! Щоб уникнути неприємностей, тобі потрібно прискіпливо поставитися до вибору майстра та контролювати процес «від і до». Найменш небезпечні дні, згідно з місячним календарем стрижок на вересень 2022 року, – 1, 6 і 28 вересня.

Місячний календар на вересень 2022: коли фарбувати волосся

7-8, 13-14, 23 вересня 2022 – сприятливі дні для фарбування волосся! Давно мріяла кардинально змінити імідж? Хотіла пофарбувати волосся у незвичайний колір? Вперед! У ці дати результат візит до перукаря перевершить усі очікування. Кольори ляжуть рівно, фарба не зашкодить волоссю, а тільки зробить його шовковистим і блискучим. Кайф!

Зазначимо, що в нашому списку є особлива дата, яка володіє величезною енергетичною силою, – 23 вересня. Зважившись на зміну іміджу в цей день, ти не тільки «прокачаєш» свій зовнішній вигляд, але й привернеш увагу Купідона. Нова зачіска подарує тобі впевненість у собі, що неможливо буде не помітити!

Місячний календар на вересень 2022: коли не варто фарбувати волосся

1-6, 15-20, 22 вересня 2022 – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вирішиш на зміну іміджу в ці дати, висока ймовірність «спалити» локони або отримати в результаті «плямистий» відтінок. Хочеш уникнути неприємностей? Краще вибери для походу до перукаря більш відповідну дату.

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