Місячний календар сприятливих днів на вересень 2022 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити

Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для справ

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 26, 28 та 29 серпня 2022

Зараз дивляться

Також, вдалими можна вважати і такі дати у вересні: 1-3, 6, 7, 13-18, 20, 21, 23 та 24

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Місячний календар на вересень 2022: несприятливі дні для справ

Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 5, 11, 12, 19, 22, 25, 27 та 30 вересня

Енергетично несприятлива для жодних справ дата – 11 вересня, тож краще на цей день не плануйте нічого і проведіть спокійний день вдома.

Фази Місяця на вересень 2022

Молодик: 26 вересня

Повний місяць: 10 вересня

Зростаючий Місяць: 1-9 та 27-30 вересня

Спадний Місяць: з 11 по 25 вересня

Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку

Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 2, 5, 7, 9-12, 15, 16, 18, 19 та 27 вересня

Для стрижки і фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 6-8, 13, 14, 23, 25, 27 вересня 2022

Весілля або вінчання краще планувати 2, 9 або 30 вересня.

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на вересень 2022, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

Фото: iStock