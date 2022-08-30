Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Серпень закінчується тенденціями молодика в Діві, і його вплив ми відчуємо аж до 26 вересня. Тобто, питання, які ми почали вирішувати зараз, будуть тягнутись і весь наступний місяць. Це час власної організації, досягнень, зараз, нам притаманно бачити дрібниці, що перешкоджають на шляху до успіху. Пропишіть план дій, не вимагайте від себе надможливого та сміливо крокуйте в майбутнє.

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Гороскоп на тиждень з 29 серпня по 4 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок/вівторок – 29/30 серпня

Меркурій – планета розуму та комунікації, з 26 серпня перейшов в знак Терези, нам буде притаманно слухати співрозмовників, намагатись вирішити ситуації мирно, знайти компроміс. Даний період підходить для перемовин, якщо ви давно хотіли обговорити важливі питання – скористайтесь можливістю. Окрім того, в понеділок та вівторок – Місяць також пробуде в знаку Терези, а отже, відчуття миру та спокою захочеться всім.

Середа – 31 серпня

Прощайтесь з літом та готуйтесь до повільного вересня, адже більшість планет будуть ретроградними. Сонце перебуває в знаку Діви, тому, спланувати до дрібниць своє майбутнє, ви зможете легко. Після обіду, Місяць буде в напруженому аспекті до Плутону, і ми можемо відчути незадоволеність своїми стосунками. Не забувайте про головну задачу місяця – вирішувати питання без сварок та конфліктів, приймайте людей такими як вони є, врешті-решт, всі ми не ідеальні.

Четвер – 1 вересня

Чудовий, продуктивний день, під час якого ми відчуємо прилив сил та успіх в реалізації проєктів. Заплануйте на 1 вересня якомога більше важливих зустрічей, все встигнете, і ввечері, будете насолоджуватись результатом.

П’ятниця – 2 вересня

День, коли не виключені труднощі. Будьте відкритими до нового, якщо все йде не за планом, проявіть гнучкість та реалізуйте новий задум. В цьому році, успіх матимуть люди, що не звикли пристосовуватись, а навпаки, готові здобувати нові знання, вільно жити, не дивлячись на обставини, та приймати зміни, що диктує час. Все старе залишається в минулому – впустіть в своє життя енергію новизни та розвитку.

Субота – 3 вересня

З 9 вересня – Меркурій буде ретроградним, тому, розпочинайте нові справи саме зараз, кращого моменту у вересні може і не бути. Субота – ідеально підходить до починань. Будемо готові діяти!

Неділя – 4 вересня

Дуже продуктивний, багатозадачний день. Успіх прийде до тих, хто не полінується і залишить простори дивану. Враховуючи те, що вересень буде повільним та трансформаційним, можу сказати так: «Повернутись на диван ще встигнете, але зараз – як слід попрацюйте».

Бажаю вам успішного тижня та до зустрічі в наступних прогнозах та матеріалах!

Юлія Мартиненко, астрологиня, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)