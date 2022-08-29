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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня1

Сьогодні, 29 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 29 серпня

29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, в Україні – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність, в Аргентині – День юриста, в Індії – Національний день спорту, в Польщі – День муніципальної поліції.

Події 29 серпня у світі

  • 1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина;
  • 1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
  • 1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг;
  • 1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;
  • 1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту;
  • 1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія;
  • 1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»;
  • 1966 — у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт;
  • 1994 — Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії;
  • 1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

29 серпня — Третій Спас, або Горіховий спас.

День ангела сьогодні – 29 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан та Яків.

 Прикмети на 29 серпня:

  • Якщо цього дня пройде дощ з грозою – осінь буде теплою.
  • Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
  • Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
  • Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
  • Журавлі летять – на Покрови буде мороз.
  • Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.
  • Хороший урожай горіхів до морозної зими.
  • Знайшов червивий горіх – чекати біди.

Що не можна робити 29 серпня

  • Не можна бажати зла.
  • Не можна відмовляти бідним.
  • Не можна не працювати на полі.
  • Не можна ходити до лісу без оберега.
  • Не можна відмовлятися від роботи.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня

Фото: IStock

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