Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня

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Сьогодні, 29 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 29 серпня
29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, в Україні – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність, в Аргентині – День юриста, в Індії – Національний день спорту, в Польщі – День муніципальної поліції.
Події 29 серпня у світі
- 1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина;
- 1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
- 1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг;
- 1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;
- 1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту;
- 1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія;
- 1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»;
- 1966 — у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт;
- 1994 — Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії;
- 1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
29 серпня — Третій Спас, або Горіховий спас.
День ангела сьогодні – 29 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан та Яків.
Прикмети на 29 серпня:
- Якщо цього дня пройде дощ з грозою – осінь буде теплою.
- Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.
- Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
- Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
- Журавлі летять – на Покрови буде мороз.
- Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.
- Хороший урожай горіхів до морозної зими.
- Знайшов червивий горіх – чекати біди.
Що не можна робити 29 серпня
- Не можна бажати зла.
- Не можна відмовляти бідним.
- Не можна не працювати на полі.
- Не можна ходити до лісу без оберега.
- Не можна відмовлятися від роботи.
Фото: IStock