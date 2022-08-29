Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 серпня

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Сьогодні, 29 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 29 серпня

29 серпня — Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, в Україні – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність, в Аргентині – День юриста, в Індії – Національний день спорту, в Польщі – День муніципальної поліції.

Події 29 серпня у світі

1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина;

— османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина; 1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

— у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія; 1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг;

— Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг; 1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;

— Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні; 1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту;

— в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту; 1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія;

— в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія; 1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»;

— відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»; 1966 — у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт;

— у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт; 1994 — Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії;

— Oasis випустили дебютний альбом Definitely Maybe, диск згодом очолив чарт Великої Британії; 1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

29 серпня — Третій Спас, або Горіховий спас.

День ангела сьогодні – 29 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан та Яків.

Прикмети на 29 серпня:

Якщо цього дня пройде дощ з грозою – осінь буде теплою.

Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Журавлі летять – на Покрови буде мороз.

Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.

Хороший урожай горіхів до морозної зими.

Знайшов червивий горіх – чекати біди.

Що не можна робити 29 серпня

Не можна бажати зла.

Не можна відмовляти бідним.

Не можна не працювати на полі.

Не можна ходити до лісу без оберега.

Не можна відмовлятися від роботи.

Фото: IStock