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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 28 серпня

28 серпня 2022 – 186-й день війни Росії проти України. 230-й день року.

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28 серпня в Україні відзначають День шахтаря, а у світі – День краватки-метелика. За православним календарем сьогодні велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Національні свята 28 серпня:

У Чорногорії – День королівства

Події 28 серпня у світі

  • 28 серпня 1189 відбувся третій хрестовий похід: хрестоносці починають облогу Акри (Акко) під керівництвом Гі де Лузіньяна.
  • 28 серпня 1609 року англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив затоку Делавер.
  • 28 серпня 1789 року Вільям Гершель відкрив Енцелад, супутник Сатурна.
  • 28 серпня 1883 року трапилося виверження вулкана Кракатау.
  • 28 серпня 1956 року у Києві відкрито пам’ятник Івану Франку.
  • 28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг зі сходів Меморіалу Лінкольну вимовляє знамениту промову «У мене є мрія».
  • 28 серпня 1968 року сингл “Hello, I Love You” групи “The Doors” проданий у кількості одного мільйона копій.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 серпня – у церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці, святкування на честь ікон Божої Матері.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

День ангела сьогодні – 28 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Микита, Йосип, Степан та Максим.

Прикмети на 28 серпня:

Вважається, якщо на Успіння Богородиці буде хороша погода, «бабине літо» буде прохолодним.

Багато павутиння, що літає в повітрі, обіцяє холодну зиму.

Якщо побачите райдугу в цей день, осінь буде теплою.

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Що не можна робити 28 серпня:

  • Щоб не накликати лиха, не розводьте відкритий вогонь.
  • У цей день не можна сваритися та лаятися з близькими.
  • Не варто займатися прибиранням або працювати в саду: сьогодні фізична праця не вітається.
  • Сьогодні також не найкращий день для того, щоб розпочинати нові справи.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 серпня

Фото: IStock

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