Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 серпня

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік
Сьогодні, 28 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
28 серпня 2022 – 186-й день війни Росії проти України. 230-й день року.
З 27 серпня – Молодик в Діві: Чого чекати кожному знаку зодіака в цей період. Прогноз астролога
28 серпня в Україні відзначають День шахтаря, а у світі – День краватки-метелика. За православним календарем сьогодні велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.
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28 серпня – у церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці, святкування на честь ікон Божої Матері.
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Микита, Йосип, Степан та Максим.
Вважається, якщо на Успіння Богородиці буде хороша погода, «бабине літо» буде прохолодним.
Багато павутиння, що літає в повітрі, обіцяє холодну зиму.
Якщо побачите райдугу в цей день, осінь буде теплою.
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Фото: IStock