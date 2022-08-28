Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 28 серпня

28 серпня 2022 – 186-й день війни Росії проти України. 230-й день року.

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28 серпня в Україні відзначають День шахтаря, а у світі – День краватки-метелика. За православним календарем сьогодні велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Національні свята 28 серпня:

У Чорногорії – День королівства

Події 28 серпня у світі

28 серпня 1189 відбувся третій хрестовий похід: хрестоносці починають облогу Акри (Акко) під керівництвом Гі де Лузіньяна.

28 серпня 1609 року англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив затоку Делавер.

28 серпня 1789 року Вільям Гершель відкрив Енцелад, супутник Сатурна.

28 серпня 1883 року трапилося виверження вулкана Кракатау.

28 серпня 1956 року у Києві відкрито пам’ятник Івану Франку.

28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг зі сходів Меморіалу Лінкольну вимовляє знамениту промову «У мене є мрія».

28 серпня 1968 року сингл “Hello, I Love You” групи “The Doors” проданий у кількості одного мільйона копій.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 серпня – у церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці, святкування на честь ікон Божої Матері.

День ангела сьогодні – 28 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Микита, Йосип, Степан та Максим.

Прикмети на 28 серпня:

Вважається, якщо на Успіння Богородиці буде хороша погода, «бабине літо» буде прохолодним.

Багато павутиння, що літає в повітрі, обіцяє холодну зиму.

Якщо побачите райдугу в цей день, осінь буде теплою.

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Що не можна робити 28 серпня:

Щоб не накликати лиха, не розводьте відкритий вогонь.

У цей день не можна сваритися та лаятися з близькими.

Не варто займатися прибиранням або працювати в саду: сьогодні фізична праця не вітається.

Сьогодні також не найкращий день для того, щоб розпочинати нові справи.

Фото: IStock