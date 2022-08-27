Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
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Який сьогодні день – 27 серпня
У цей день відзначають День авіації України.
27 серпня 2022 – 185-й день війни Росії проти України. 239-й день року.
AN-255 Mriya
Національні свята 27 серпня:
- У США, Канаді – День Далекобійника
- В Молдові – День незалежності
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Події 27 серпня у світі:
- 1760 – початок боротьби з корупцією в російській імперії
- 1813 – французькі війська під керівництвом Наполеона Бонапарта здобули перемогу над військами 6-й коаліції
- 1856 – День народження Івана Франка
- 1912 – у пресі з’явився перший розповідь про пригоди Тарзана
- 1919 – в Радянській росії націоналізована вся кіно- і фотопромисловості
- 1922 – вийшов перший номер знаменитого сатиричного журналу «Крокодил»
- 1955 – вийшло у світ перше видання Книги рекордів Гіннесса
- 1959 – вперше випускників шкіл почали нагороджувати медалями
Яке православне (церковне) свято сьогодні
27 серпня – в церковному календарі – віряни вшановують пам’ять мученика пророка Михея.
День ангела сьогодні – 27 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.
Прикмети на 27 серпня:
- Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
- Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
- Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.
- Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.
- Північний вітер – до хорошого урожаю жита.
Що не можна робити 27 серпня
- 27 серпня не можна вживати спиртні напої.
- Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.
- До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни.
- На Міхея-Тиховія не можна лінуватися.
Фото: IStock, Getty Images