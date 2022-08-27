Гороскоп на тиждень з 22 по 28 серпня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Останній тиждень я вас поступово готую до відпускання речей, людей зі свого простору, ресурс з якими уже давно завершено. І цей тиждень буде вирішальним. Поступово ми наближаємось до нової фази Місяця, яка відбудеться 27 серпня. Тому, головний фокус тримайте на завершенні справ, підведенні підсумків, наведенню порядку у своєму просторі.

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Гороскоп на тиждень з 22 по 28 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на понеділок – 22 серпня

Чудовий день для отримання відповідей та важливих розмов. Давно хотіли поговорити з шефом щодо зміни робочого графіку чи зарплатні – скористайтесь можливістю і скажіть про все, що думаєте. Для звільнень теж буде слушна нагода, особливо якщо ви це рішення приймали протягом останніх півроку. Сьогодні, загострюється наша інтуїція, ми здатні більше відчувати, тому раджу звертати увагу на інформацію, ідеї, що приходять. Є ймовірність, що більшість відповідей на питання, ви отримаєте без потреби озвучування.

Гороскоп на вівторок – 23 серпня

Сонце – головне Світило нашої планети, переходить в знак відповідальної та дипломатичної Діви. І разом з цим, ми відчуємо потребу виконувати свою роботу максимально якісно, проникнемось методом планування та гармонії в усіх сферах життя. Діви – це земний знак зодіаку, який дуже любить працювати, але в балансі, за відповідну платню. Єдине застереження, на нижчому прояві може прокинутись бажання критикувати всіх за дрібниці, тому прийміть до уваги, світ не ідеальний, дайте і собі, і оточенню право на помилку. Стосовно майбутнього, навіть корисно спланувати свій час, згідно запитів та ресурсу, але раджу все прописати на папері уже 28 серпня.

Гороскоп на середу – 24 серпня

Рутинні справи повернуться, будьте готові до загострення справ, які ви давно відкладали на потім. Сонце в Діві дуже любить порядок. Тож, не ображайте господиню місяця та звертайте увагу на планування структури свого життя.

Окрім тенценцій балансу, ми можемо відчути внутрішню тривогу та занепокоєння, стосовно відносин. Це можуть бути стосунки з партнером, або близькими друзями. Не захоплюйтесь новими знайомствами, дайте собі час на вивчення нової людини, імпульсивних рішень на емоціях, раджу не приймати.

Гороскоп на четвер – 25 серпня

День, коли треба обережно ставитись до фінансів, особливо дорогих покупок. Використовуйте головний методі Діви у покупках – раціональність. Кілька разів подумайте, перш ніж інвестувати. Є ймовірність, пошкодувати, або ж переплатити.

Гороскоп на п’ятницю – 26 серпня

Кінець тижня буде доволі напруженним, оскільки емоції загострюються перед Молодиком. Намагайтесь відкрито не йти на конфлікти та суперечки, бережіть енергію. День сприятливий для прибирання та фізичних навантажень.

Гороскоп на суботу – 27 серпня

В суботу, о 10:17, відбудеться Молодик в знаку Діви. Тому, раджу спланувати майбутній місяць, проставити цілі та пріоритети. Для цього ідеально підходить перша година Молодика. Контролюйте емоції, а як вплине дана подія на кожен знак Зодіаку, очікуйте в наступному матеріалі зовсім скоро.

Гороскоп на неділю – 28 серпня

Для початку нових справ ще не достатньо енергії, тому проведіть день на природі або у сімейнному колі за спокійним відпочинком. З 29 серпня можна спокійно давати життя починанням чи новим проєктам. Бажаю успіхів!

Юлія Мартиненко, астрологиня, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)