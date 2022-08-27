27 серпня 2022 – Молодик в Діві: Чого чекати кожному знаку зодіака в цей період

27 серпня 2022 – початок Молодика в Діві. Чого чекати кожному зі знаків зодіаку в цей день, розповіла Новому каналу астролог Юлія Мартиненко (@julie_martynenko)

27 серпня об 11:17 розпочнеться Місяць Молодик в знаку Діва. Настає час чіткої структури в житті та планування. Перш ніж зробити крок, продумайте все до дрібниць, як і належить справжній Діві. А тепер, розглянемо, як подіє Молодик на кожен знак Зодіаку окремо.

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Сонячні та Асцендентні Овни

Настає чудовий період взятись за новий проєкт в роботі, або ж просто відверто говорити про свої ідеї, керівництво почує. Час створення свого авторитету в команді. Проте, за нотками кар’єризму не забувайте і про баланс в здоров’ї, саме час записатись до дієтолога, продумати режим харчування та відвідати спортзал або йогу.

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Сонячні та Асцендентні Тельці та Козероги

Не втрачайте можливостей! Спостерігайте, які дари принесе вам життя. Можуть лунати нові пропозиції по роботі, чи поїздках, головне, вчасно зреагувати і не випустити удачу зі своїх рук. Будьте пильними!

Сонячні та Асцендентні Близнюки та Стрільці

Спрямуйте свою увагу на вирішення питань, які давно на часі. Можливо прийдеться закрити проєкти, що не приносять ні задоволеннія, ні доходу. Молодик подарує не легкі рішення, але вони потрібні для вашого подальшого розвитку. Успіхів!

Сонячні та Асцендентні Раки та Скорпіони

Настає час можливостей, але не мовчіть про свої таланти та задатки, відкрито говоріть, звертайте на себе увагу. Акцентуйте на своїх талантах увагу інших людей, завоюйте своє місце під Сонцем.

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Сонячні та Асцендентні Леви

Для вас, місяць вересень буде дуже успішним в плані примноження статків та доходу. Втілюйте свої фінансові мрії в життя, спокійно реалізуйте те, що давно відкладали на потім. Час діяти!

Сонячні та Асцендентні Діви

Господині цього місяця відчують, що народились під щасливою зіркою, прописуйте нові цілі та плани. Створюйте власне життя своїми руками. А хто зараз святкує свої Дні народження – вітаю, не забудьте помріяти.

Сонячні та Асцендентні Терези

Для вас, Молодик буде в 12 секторі гороскопу. Час зайнятись власним здоров’ям, попрацювати з підсвідомістю, страхами, або ж записатись до психолога чи створити новий благодійний проєкт. Для подорожей та поїздок також чудова нагода, скористайтесь.

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Сонячні та Асцендентні Водолії

Продумайте, куди б ви хотіли інвестувати свої кошти? Для примноження капіталу місяць дуже сприятливий, а от брати в борг чи кредити – не рекомендую.

Сонячні та Асцендентні Риби

Будьте готові до побудування нових планів, компромісів у спілкуванні. Настав час змін, навіть якщо ви їх не дуже хочете. Не забувайте вислів: «Зміни – завжди на краще» і спокійно крокуйте в новий досвід.

Бажаю всім знакам продуктивного та яскравого місяця, зустрінемось за наступним прогнозом!

Фото: IStock