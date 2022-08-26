Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

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Який сьогодні день – 26 серпня

У цей день відзначають Всесвітній день собаки та Всесвітній день нарциса (World Daffodil Day).

26 серпня 2022 – 184-й день війни Росії проти України. 238-й день року.

Національні свята 26 серпня:

У США – День рівності жінок

В Аргентині – День актора

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Події 26 серпня у світі:

1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 рік — Мікеланджело одержує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Рим;

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що одержує назву Берингова протока;

1789 рік — приймають Декларацію прав людини і громадянина на Установчих зборах в Королівстві Франція;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;

1813 рік — починається Дрезденська битва;

1833 рік — членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 рік — проголошують Республіку Ліберія;

1907 рік — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні спливає на поверхню через 57 секунд;

1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 рік — Волт Дісней підробляє свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб «Фіорентина»;

1939 рік — Гітлер пред’являє Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);

1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобирають А. Мельника;

1945 рік — Українська РСР ратифікує Статут ООН;

1946 рік — виходить у світ книга Джорджа Орвелла «Колгосп тварин»;

1946 рік — Норма Бейкер підписує контракт із кіностудією XX Century Fox, її починають називати Мерілін Монро;

1968 рік — у США виходить сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records»;

1970 рік — відбувається останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса;

1972 рік — у Мюнхені відкриваються XX Олімпійські ігри;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

26 серпня – в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Максима Ісповідника.

День ангела сьогодні – 26 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Костянтин, Яків, Микола, Василь, Олексій, Тихон, Іван, Максим, Ірина, Євдокія, Ксенія.

Прикмети на 26 серпня:

дивилися, який сьогодні день: якщо тепла погода – зима буде морозною, а якщо холодно – то зима буде теплою;

зростаючий місяць означає, що скоро прийдуть дощі;

дме сильний вітер – вересень буде дощовим;

на березі вже жовте листя – чекайте на ранню осінь.

Що не можна робити 26 серпня

Не варто лаятися та сваритися.

Краще не ходити вдосвіта по росі – так можна застудитися.

Фото: IStock, Getty Images