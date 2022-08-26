Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
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Який сьогодні день – 26 серпня
У цей день відзначають Всесвітній день собаки та Всесвітній день нарциса (World Daffodil Day).
26 серпня 2022 – 184-й день війни Росії проти України. 238-й день року.
Національні свята 26 серпня:
- У США – День рівності жінок
- В Аргентині – День актора
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Події 26 серпня у світі:
- 1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;
- 1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;
- 1498 рік — Мікеланджело одержує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Рим;
- 1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;
- 1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що одержує назву Берингова протока;
- 1789 рік — приймають Декларацію прав людини і громадянина на Установчих зборах в Королівстві Франція;
- 1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;
- 1813 рік — починається Дрезденська битва;
- 1833 рік — членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;
- 1847 рік — проголошують Республіку Ліберія;
- 1907 рік — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні спливає на поверхню через 57 секунд;
- 1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;
- 1918 рік — Волт Дісней підробляє свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;
- 1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;
- 1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб «Фіорентина»;
- 1939 рік — Гітлер пред’являє Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);
- 1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобирають А. Мельника;
- 1945 рік — Українська РСР ратифікує Статут ООН;
- 1946 рік — виходить у світ книга Джорджа Орвелла «Колгосп тварин»;
- 1946 рік — Норма Бейкер підписує контракт із кіностудією XX Century Fox, її починають називати Мерілін Монро;
- 1968 рік — у США виходить сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records»;
- 1970 рік — відбувається останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса;
- 1972 рік — у Мюнхені відкриваються XX Олімпійські ігри;
- 1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
26 серпня – в церковному календарі – перенесення мощей преподобного Максима Ісповідника.
День ангела сьогодні – 26 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Костянтин, Яків, Микола, Василь, Олексій, Тихон, Іван, Максим, Ірина, Євдокія, Ксенія.
Прикмети на 26 серпня:
- дивилися, який сьогодні день: якщо тепла погода – зима буде морозною, а якщо холодно – то зима буде теплою;
- зростаючий місяць означає, що скоро прийдуть дощі;
- дме сильний вітер – вересень буде дощовим;
- на березі вже жовте листя – чекайте на ранню осінь.
Що не можна робити 26 серпня
- Не варто лаятися та сваритися.
- Краще не ходити вдосвіта по росі – так можна застудитися.
Фото: IStock, Getty Images