Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

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Який сьогодні день – 25 серпня

У цей день відзначають День примирливого поцілунку.

25 серпня 2022 – 183-й день війни росії проти України. 237 день року.

Національні свята 25 серпня:

У Бразилії – День солдата

В Уругваї – День незалежності

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Події 25 серпня у світі:

25 серпня 1609 року Галілео Галілей демонструє Великій раді та дожу Венеції новий пристрій – телескоп.

25 серпня 1718 року французами у Північній Америці засновано Новий Орлеан.

25 серпня 1784 відбувся політ першого шотландського аеронавта Джеймса Тітлера (James Titler) на саморобному монгольф’єрі. Аеростат стартував із міського саду Херіот і піднявся на висоту близько 150 метрів.

25 серпня 1835 року у США викликано загальне здивування публікацією газети «Нью-Йорк Сан» у тому, що на Місяці виявлено рослини.

25 серпня 1875 року Меттью Вебб став першою людиною, яка вплавь подолала Ла-Манш.

25 серпня 1921 року США підписали мирний договір із Німеччиною

25 серпня 1973 року було зроблено перший знімок томографом.

25 серпня 1978 року в Іспанії скасовано смертну кару у мирний час.

25 серпня 1989 року американський космічний зонд “Вояджер” передав знімки планети Нептун на Землю.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

25 серпня – у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фотія та Анікіти та багатьох із ними, а також у цей день вшановують пам’ять священномученика Олександра, єпископа Команського.

День ангела сьогодні – 25 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Анікіт, Антон, Аркадій, Василь, Яків, Дмитро, Герман, Матвій, Микола, Олександр, Ілля, Пер та Степан.

Прикмети на 25 серпня:

Якщо в цей день іде дощ, “бабине літоя” буде коротким.

Сонячна погода в цей день віщую хороший врожай білих грибів.

Півні втрачають пір’я – до затяжної осені.

Якщо бачите, як вмивається кішка, це до теплої погоди.

Жаби, що голосно квакають, на Фотія віщують дощ.

Що не можна робити 25 серпня

Цього дня не можна торкатися чужої подушки і не можна дозволяти будь-кому чіпати свою: вкрадуть сни та мрії.

На Фотія у народі вважалося поганою прикметою сваритися з рідними людьми.

25 серпня заборонено підніматися на горище, щоб не потривожити домового і не втратити його захист.

Фото: IStock