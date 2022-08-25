Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Гороскоп на тиждень з 22 по 28 серпня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку
Який сьогодні день – 25 серпня
У цей день відзначають День примирливого поцілунку.
25 серпня 2022 – 183-й день війни росії проти України. 237 день року.
Національні свята 25 серпня:
- У Бразилії – День солдата
- В Уругваї – День незалежності
Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження
Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни
Події 25 серпня у світі:
- 25 серпня 1609 року Галілео Галілей демонструє Великій раді та дожу Венеції новий пристрій – телескоп.
- 25 серпня 1718 року французами у Північній Америці засновано Новий Орлеан.
- 25 серпня 1784 відбувся політ першого шотландського аеронавта Джеймса Тітлера (James Titler) на саморобному монгольф’єрі. Аеростат стартував із міського саду Херіот і піднявся на висоту близько 150 метрів.
- 25 серпня 1835 року у США викликано загальне здивування публікацією газети «Нью-Йорк Сан» у тому, що на Місяці виявлено рослини.
- 25 серпня 1875 року Меттью Вебб став першою людиною, яка вплавь подолала Ла-Манш.
- 25 серпня 1921 року США підписали мирний договір із Німеччиною
- 25 серпня 1973 року було зроблено перший знімок томографом.
- 25 серпня 1978 року в Іспанії скасовано смертну кару у мирний час.
- 25 серпня 1989 року американський космічний зонд “Вояджер” передав знімки планети Нептун на Землю.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
25 серпня – у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фотія та Анікіти та багатьох із ними, а також у цей день вшановують пам’ять священномученика Олександра, єпископа Команського.
День ангела сьогодні – 25 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Анікіт, Антон, Аркадій, Василь, Яків, Дмитро, Герман, Матвій, Микола, Олександр, Ілля, Пер та Степан.
Прикмети на 25 серпня:
- Якщо в цей день іде дощ, “бабине літоя” буде коротким.
- Сонячна погода в цей день віщую хороший врожай білих грибів.
- Півні втрачають пір’я – до затяжної осені.
- Якщо бачите, як вмивається кішка, це до теплої погоди.
- Жаби, що голосно квакають, на Фотія віщують дощ.
Що не можна робити 25 серпня
Цього дня не можна торкатися чужої подушки і не можна дозволяти будь-кому чіпати свою: вкрадуть сни та мрії.
На Фотія у народі вважалося поганою прикметою сваритися з рідними людьми.
25 серпня заборонено підніматися на горище, щоб не потривожити домового і не втратити його захист.
Фото: IStock