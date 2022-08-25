Коли розпочнеться новий навчальний рік 2022 в Україні: офлайн навчання буде точно

Коли почнеться новий навчальний рік 2022 року? В Міносвіти оголосили актуальну інформацію. Україна розпочне навчальний рік у режимі офлайн вже в вересні — що ще відомо

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Новий навчальний рік 2022 Україна – коли розпочнеться та в якому форматі проходитиме

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня. Освітній процес буде відновлено в режимі офлайн, заявив він в етері національного телемарафону:

«Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти».

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