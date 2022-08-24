Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 серпня

Сьогодні, 24 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 24 серпня
24 серпня — 31-й День Незалежності України.
Події 24 серпня у світі
- 1853 — випущено перші картопляні чипси.
- 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.
- 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.
- 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).
- 1995 — випущено Windows 95.
- 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
24 серпня — День вшановання пам’яті мученика архідиякона Евпла.
День ангела сьогодні – 24 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Федір.
Прикмети на 24 серпня:
- Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.
- Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.
- Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.
- Погода без вітру – до тепла.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
Що не можна робити 24 серпня
- Не можна вживати алкоголь, адже до людини, яка випила, обов’язково з’являться небіжчики і покарають її.
- Не можна нити та скаржитися на життя і долю, не варто цього дня надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
- Не можна ходити на риболовлю до водойм, оскільки потопельники можуть в воду затягти.
Фото: IStock