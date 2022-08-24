Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 серпня

Сьогодні, 24 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 24 серпня

24 серпня — 31-й День Незалежності України.

Події 24 серпня у світі

1853 — випущено перші картопляні чипси.

— випущено перші картопляні чипси. 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО.

— набрав чинності договір про створення НАТО. 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї.

— Франція провела перші випробування ядерної зброї. 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України).

— Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України). 1995 — випущено Windows 95.

— випущено Windows 95. 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

24 серпня — День вшановання пам’яті мученика архідиякона Евпла.

День ангела сьогодні – 24 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Федір.

Прикмети на 24 серпня:

Дощ під час сходу сонця – прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.

Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

Погода без вітру – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Що не можна робити 24 серпня

Не можна вживати алкоголь, адже до людини, яка випила, обов’язково з’являться небіжчики і покарають її.

Не можна нити та скаржитися на життя і долю, не варто цього дня надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

Не можна ходити на риболовлю до водойм, оскільки потопельники можуть в воду затягти.

Фото: IStock