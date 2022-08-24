З Днем Незалежності України: привітання у смс

Не забудь привітати з Днем Незалежності України 2022 своїх близьких, друзів і колег із цим важливим державним святом. Якщо у тебе немає часу дзвонити їм і вітати особисто, надішли хоча б коротеньке смс – з Днем Незалежності України. Щоб твої повідомлення були яскравими та змістовними, ми й підготували цей матеріал. Вибирай привітання з Днем Незалежності в смс і надсилай найулюбленішим людям!

Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної процвітаючої України!

Зараз дивляться

З Днем Незалежності України: привітання в картинках

З Днем Незалежності! Нехай у серці горить шевченківський вогонь любові до рідної України — краю гір і степів, бистрих рік і золотих ланів. Пишаймося тим, що ми — українці!

***

Від душі бажаю міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, віри у щасливе майбутнє України!

Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя й успіхів у всіх Твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашого краю окриляє Тебе на нові звершення та добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.

З Днем Незалежності України! Привітання у віршах

З Днем Незалежності України! Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої вільної, свободолюбної Батьківщини! Хай любов до рідної землі не згасає в серці повік.

***

Щиро вітаю з Днем незалежності! Бажаю бути в усьому незалежною, як наша Україна!

Фото: IStock