Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 23 серпня

Сьогодні, 23 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 23 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 23 серпня

23 серпня — 181-й день війни Росії проти України. 235-й день року. День Державного Прапора України. День міста Харків. Міжнародний день пам’яті жертв работорговлі та її ліквідації. Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму.

Події 23 серпня у світі

1866 рік — за Празькою угодою Венецію передають Королівству Італія;

1904 рік — видають патент на автомобільний шинний ланцюг;

1918 рік — Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;

1919 рік — під час наступу на Київ армія УНР займає Новоград-Волинський;

1939 рік — у Москві підписують Пакт Молотова-Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу ділять за сферами впливу Третій Рейх і СРСР;

1943 рік —Харків визволяють від німецьких окупантів;

1975 рік — відкривають Харківський метрополітен;

1989 рік — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбувається акція “Балтійський шлях”, коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км;

1994 рік — позачергова сесія севастопольської міськради приймає незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя;

1998 рік — встановлюють звання Герой України.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

23 серпня — день пам’яті мученика Лаврентія.

День ангела сьогодні – 23 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Роман, Лаврентій, Панас, В’ячеслав, Фелікс, Сава.

Прикмети на 23 серпня:

дивилися, який сьогодні день: якщо тепло і йде дощ – буде багато риби у річках;

впало багато жолудів – рік буде врожайним;

не співають птахи – скоро піде дощ;

знизу листя почало жовтіти – буде гарний врожай озимих.

Що не можна робити 23 серпня

Краще 23 серпня не підмітати у будинку, щоб не накликати на себе біду.

Не варто давати в борг, тому що отримаєте лише труднощі.

Не варто брати в руки голки або спиці – вас спіткає невдача.

Фото: IStock