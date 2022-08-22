Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 серпня

Сьогодні, 22 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Зараз дивляться

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Який сьогодні день – 22 серпня

22 серпня — 179-й день війни Росії проти України. 233-й день року. День міста Луцьк. Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Всесвітній день медоносних бджіл. День без косметики і макіяжу. День поета.

Події 22 серпня у світі

1880 рік — командир полку Дієвої Армії Української Народної Республіки Микола Аркас;

1888 рік — український поет, прозаїк, критик Володимир Ґадзінський;

1891 рік — український психолог Олександр Раєвський;

1892 рік — український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради Кость Туркало;

1909 рік — український математик, механік і фізик-теоретик Микола Боголюбов;

1926 рік — архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду Мар’ян Яворський;

1953 рік — український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

22 серпня — день пам’яті преподобного Григорія, іконописця Печерського.

День ангела сьогодні – 22 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Георгій, Омелян, Мирон, Леонід, Федір, Микола.

Прикмети на 22 серпня:

Іній рано вранці обіцяє обіцяє хороший урожай в наступному році.

Якщо вдень чітко видно місяць, то інші дні серпня будуть жаркими.

Рясна роса вранці-до теплого і сонячного дня.

Якщо в цей день погана погода, то наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 22 серпня

У цей день не можна носити металеві прикраси – вони витягають здоров’я з людини.

Не можна вночі дивитися на місяць, щоб голова не боліла.

22 серпня не можна виганяти на випас домашню худобу.

У цей день не можна поспішати і приймати поспішні рішення.

Фото: IStock