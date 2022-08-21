Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 серпня

1

Сьогодні, 21 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Зараз дивляться

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Який сьогодні день – 21 серпня

21 серпня — Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму, у Латвії – День незалежності, Всесвітній день Аватара.

Події 21 серпня у світі

1627 — У Києві випущено перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди.

— У Києві випущено перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди. 1652 — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула

— син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула 1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.

— військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави. 1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.

— з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія. 1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.

— Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику. 1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

— у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль. 1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.

— у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй. 1996 — заснована відзнака Президента України — орден «За мужність».

— заснована відзнака Президента України — орден «За мужність». 1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.

— на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів. 2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переніс осідок до Києва.

— Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переніс осідок до Києва. 2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

21 серпня — День Мирона, День пам’яті єпископа Мирона Критського.

День ангела сьогодні – 21 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Йосип, Герман, Мойсей, Григорій, Мирон, Омелян, Леонід, Микола та Федір.

Прикмети на 21 серпня:

Якщо немає сильного вітру на Мирона, то осінь буде сонячною.

Іній вранці з’являється – буде багатий урожай наступного року.

Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.

Якщо вранці стелиться туман, то день буде теплим.

Якщо потужний вітер у цей день, то вересень буде вологим та грозовим.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна мати поганий настрій.

Не можна пити алкоголь.

Не можна сміятися.

Не можна ображати людей.

Не можна рвати чужі яблука.

Не можна братися за ризиковані фінансові справ.

Фото: IStock