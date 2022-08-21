Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 серпня

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Сьогодні, 21 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 21 серпня
21 серпня — Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму, у Латвії – День незалежності, Всесвітній день Аватара.
Події 21 серпня у світі
- 1627 — У Києві випущено перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди.
- 1652 — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула
- 1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.
- 1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.
- 1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.
- 1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.
- 1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.
- 1996 — заснована відзнака Президента України — орден «За мужність».
- 1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.
- 2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переніс осідок до Києва.
- 2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
21 серпня — День Мирона, День пам’яті єпископа Мирона Критського.
День ангела сьогодні – 21 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Йосип, Герман, Мойсей, Григорій, Мирон, Омелян, Леонід, Микола та Федір.
Прикмети на 21 серпня:
- Якщо немає сильного вітру на Мирона, то осінь буде сонячною.
- Іній вранці з’являється – буде багатий урожай наступного року.
- Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.
- Якщо вранці стелиться туман, то день буде теплим.
- Якщо потужний вітер у цей день, то вересень буде вологим та грозовим.
Що не можна робити 21 серпня
- Не можна мати поганий настрій.
- Не можна пити алкоголь.
- Не можна сміятися.
- Не можна ображати людей.
- Не можна рвати чужі яблука.
- Не можна братися за ризиковані фінансові справ.
Фото: IStock