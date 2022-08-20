Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 серпня

Сьогодні, 20 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 20 серпня

20 серпня 2022 – 177-й день війни росії проти України. 231 день року.

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20 серпня у світі відзначають Всесвітній день комара, Міжнародний день медичного транспорту та Всесвітній день лінощів.

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Національні свята 20 серпня:

В Угорщині – День святого Стефана I (Іштвана), засновника угорської держави

У Марокко – День революції короля та народу

У Сенегалі – Оголошення незалежності в 1960

В Естонії – День відновлення незалежності

У Китаї – Початок фестивалю винограду в м. Турфан

В Узбекистані – День підприємця

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Події 20 серпня у світі

20 серпня 917 року болгарське військо під командуванням Симеона I розгромило візантійців у Битві при Ахелое.

20 серпня 1667 року було опубліковано епічну поему Джона Мільтона «Втрачений рай».

20 серпня 1704 року штурмом було взято шведську фортецю Нарва.

20 серпня 1868 року у США офіційно проголошено закінчення Війни Півночі та Півдня.

20 серпня 1896 року було запатентовано телефон із набірним диском.

20 серпня 1897 року Рональд Росс виявив збудників малярії.

20 серпня 1912 року Томас Едісон запатентував електробатарею.

20 серпня 1964 року було засновано Інтелсат, компанія, яка володіє угрупуванням телекомунікаційних супутників.

20 серпня 1969 року The Beatles востаннє зустрілися у студії звукозапису у повному складі, завершивши роботу над альбомом «Abbey Road».

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 серпня – у церковному календарі – святкування Преображення Господнього, а також День пам’яті преподобномученика Дометія Персяніна, ієродиякона, та двох учнів його.

День ангела сьогодні – 20 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Дмитро, Ніканор, Олексій, Василь, Митрофан, Антон, Михайло, Пімен, Опанас, Іван, Петро та Олександр.

Прикмети на 20 серпня:

Якщо ранковий туман швидко зникає, буде сонячна та тепла погода.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

Якщо побачите, що лелеки відлітають у теплі краї, осінь буде холодною та ранньою.

Але загалом побачити лелеку в цей день – хороша прикмета, це обіцяє вам гарні новини та успіх у найближчому майбутньому.

Що не можна робити 20 серпня:

Сьогодні не можна гуляти на вулиці після заходу сонця

Не варто також ухвалювати важливі рішення

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Що можна робити 20 серпня:

Цього дня прийнято пригощати сиріт та хворих людей пирогами з яблуками та медом.

20 серпня підходить для планування важливих подій.

Фото: IStock