Яке сьогодні свято? Що можна й не можна робити 19 серпня. Преображення Господнє та Яблучний Спас

Сьогодні, 19 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 19 серпня

19 серпня 2022 – 177-й день війни Росії проти України. 231 день року.

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Національні свята 19 серпня:

В Афганістані День незалежності

У В’єтнамі – День Серпневої революції

У Норвегії – День народження кронпринцеси Метте-Маріт

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Події 19 серпня у світі:

19 серпня 1071 між арміями імператора Романа IV Діогена і сельджукського султана Алп-Арслана відбулася битва при Манцикерті.

19 серпня 1848 року газета “The New York Herald” опублікувала перше повідомлення про знайдене в Каліфорнії золото.

19 серпня 1856 року американець Гейл Борден запатентував спосіб отримання молока, що згущує.

19 серпня 1914 року створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу.

19 серпня 1947 року вперше синтезували вітамін А (ретинол).

19 серпня 1960 року відбувся перший в історії політ у космос живих істот із успішним поверненням на Землю

19 серпня 2004 року компанія Google розпочала продаж своїх акцій на фондовому ринку.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

19 серпня – у церковному календарі – Преображення Господнє, описане в Євангеліях явлення Божественної величі та слави Ісуса Христа перед трьома найближчими учнями під час молитви на горі; свято християнської церкви.

19 серпня також святкують Яблучний Спас.

День ангела сьогодні – 19 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Архіп, Макар, Михайло, Спасій, Феоктист, Нонна, Христина

Прикмети на 19 серпня:

Яка погода на Яблучний Спас, така буде і на Покрову.

Якщо день 19 серпня буде спекотним, зима буде морозною.

Що не можна робити 19 серпня:

Сьогодні в Преображенні Господньому не можна займатися домашніми справами: прибирати, прати, ремонтувати речі.

Не можна в’язати та шити.

Сьогодні заборонено лаятись і злитися.

Також у день Яблучного Спасу варто бути дуже уважними до комах, не ображати та не проганяти їх.

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Що можна робити 19 серпня на Яблучний Спас:

Цього дня потрібно зібрати яблука та освятити їх у церкві.

З яблук можна приготувати варення, сік, джем та пригостити рідних та сусідів.

Відкушуючи перший шматочок освяченого яблука, можна загадати бажання.

Але перед тим, як їсти яблука, треба почастувати ними когось іншого.

Фото: IStock