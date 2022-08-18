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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 серпня

Сьогодні, 18 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 18 серпня

18 серпня — у Австралії – День ветеранів В’єтнаму (День Лонгтан), у Болгарії — Свято святого Івана Рильського.

Події 18 серпня у світі

  • 1649 — Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
  • 1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 — засновано Рейк’явік.
  • 1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.
  • 1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи «Бітлз».
  • 1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден «За заслуги»).
  • 2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

18 серпня — День святого Євстигнія.

День ангела сьогодні – 18 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Дарина, Нонна, Марія, Лавр, Симон, Євстигній та Христина.

 Прикмети на 18 серпня:

  • Чайки купаються у воді – до негоди.
  • Земляні хробаки виповзли 18 серпня з-під землі – чекай на дощ.
  • Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день.
  • Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.
  • Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, наступний день буде похмурим.

Що не можна робити 18 серпня

  • Не можна їсти хліб без солі та цибулі.
  • Не можна виходити з дому з поганим настроєм.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна грати в азартні ігри.
  • Не можна співати в полі.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 серпня

Фото: IStock

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