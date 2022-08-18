Гороскоп на тиждень з 15 по 21 серпня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Нарешті напружені аспекти закінчились, і разом з ними відчуття агресії, безвиході та багатозадачності. Цього тижня варто звернути увагу на свої ідеї, на відчуття свободи та легкості. Акценти Повні 12 серпня набиратимуть оберти, захочеться відмовитись від старого та почати життя з нової сторінки.

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Гороскоп на тиждень з 15 по 21 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок \ вівторок

Цей тиждень астрологи називають найспокійнішим з-поміж інших. І понеділок та вівторок сприятливі для початку нових справ, втілення мрій в життя та сміливих рішень. Забудьте про обов’язки, які обмежують ваш розвиток та спокійно рухайтесь в майбутнє. Дні підходять для початку навчання, презентації своїх ідей оточуючим.

Середа

Активний та продуктивний день для командної роботи. Не бійтесь заявляти про себе, час забути про комплекси і спокійно проживати життя своєї мрії. До кінця тижня, протримаються чудові аспекти Венери, які сприятливі для шопінгу та відкриття нового у своєму житті. Не прогавте ці моменти.

Четвер – субота

З четверга по суботу наступає романтичний період, хто ще без пари – будьте готові до нових знайомств, приємних несподіванок. Якщо ж ви давно в стосунках, чи в шлюбі – додайте різнобарв’я. Не забувайте, що Венера – планета кохання зараз знаходиться в знаку Лева, тому подарунки та компліменти – зробіть вашою візитною карткою. Повірте, це принесе задоволення не лише вам, але й вашому партнеру.

Неділя

Завдання на день – подумайте про те, що давно хотіли втілити в життя, та відкладали на потім? Місяць проходить в енергіях свободи та легкості, звільніть полиці від зайвого одягу, завершіть початі справи та неодмінно потіште себе обновкою чи походом в кіно. Зустрічі з друзями зайвими теж не будуть. Успіхів та до зустрічі на наступному тижні.

Юлія Мартиненко, астрологиня, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)