Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 серпня

Сьогодні, 17 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 17 серпня
17 серпня 2022 – 175-й день війни росії проти України. 229-й день року.
17 серпня, Міжнародний день чорного кота.
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17 серпня також відзначають День магазинів секонд хенд.
Національні свята 17 серпня:
- У США – День картоплі.
- В Індонезії – День Незалежності республіки
- У Болівії – День прапора
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Події 17 серпня у світі
- 1245 рік — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчує з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;
- 1502 рік — Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;
- 1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановляє, що рослини виділяють кисень;
- 1896 рік — початок золотовидобування на Клондайку;
- 1908 рік — виходить на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» французького художника-карикатуриста Еміля Коля;
- 1914 рік — у Львові створюють українську національну військову формацію — легіон «Українських Січових Стрільців»;
- 1916 рік — Королівство Румунія приєднується до Антанти під час Першої світової війни;
- 1918 рік — гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;
- 1920 рік — закінчується Варшавська битва;
- 1940 рік — Адольф Гітлер проголосив повну блокаду Великої Британії;
- 1941 рік — розпочинається депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;
- 1945 рік — Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;
- 1946 рік — початок громадянської війни у Королівстві Греція;
- 1950 рік — Сполучені Штати Індонезії перетворилися на унітарну державу;
- 1953 рік — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;
- 1958 рік — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголошує початок політики “великого стрибка”;
- 1960 рік — Ґабон декларує незалежність від Франції;
- 1962 рік — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни;
- 1982 рік — Royal Philips Electronics (PHG) створюють перший компакт диск;
- 1991 рік — відзнімають відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit»;
- 1995 рік — вокаліст гурту «Depeche Mode» Дэвід Гэан здійснює спробу самогубства;
- 1999 рік — затверджують прапор Донецької області;
- 2009 рік — англійська Вікіпедія перетинає рубіж у 3 мільйони статей;
- 2011 рік — на навколоземну орбіту вводять український супутник «Січ-2».
Яке православне (церковне) свято сьогодні
17 серпня – в церковному календарі – день пам’яті святої Євдокії.
День ангела сьогодні – 17 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Костянтин, Денис, Максиміліан, Іван, Євдокія.
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Прикмети на 17 серпня:
- Яка погода сьогодні, таким буде листопад.
- Спекотний день – до хорошого сінокосу, дощовий-до невдалого.
- Якщо вранці багато роси, то урожай льону буде поганим, але вродить багато горіхів.
- Якщо на кущах малини багато ягід, то в цьому році буде прекрасний урожай.
Що не можна робити 17 серпня
- Невдалий день для фінансових справ. Сьогодні не варто здійснювати великі покупки, робити нові грошові вкладення, а також не можна брати і давати гроші в борг.
- У цей день не можна сперечатися з літніми людьми і ображати їх. За прикметами, хто сьогодні не буде поважати старість, то сам в похилому віці буде нещасним.
- Не можна плювати в колодязь і річку, кидати сміття в воду, мити брудні речі.
- Не можна лінуватися, байдикувати і спати вдень – це обіцяє фінансові збитки.
Фото: IStock