Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 серпня

Сьогодні, 17 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 17 серпня

17 серпня 2022 – 175-й день війни росії проти України. 229-й день року.

Зараз дивляться

17 серпня, Міжнародний день чорного кота.

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17 серпня також відзначають День магазинів секонд хенд.

Національні свята 17 серпня:

У США – День картоплі.

В Індонезії – День Незалежності республіки

У Болівії – День прапора

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Події 17 серпня у світі

1245 рік — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчує з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;

1502 рік — Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановляє, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — початок золотовидобування на Клондайку;

1908 рік — виходить на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік — у Львові створюють українську національну військову формацію — легіон «Українських Січових Стрільців»;

1916 рік — Королівство Румунія приєднується до Антанти під час Першої світової війни;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1920 рік — закінчується Варшавська битва;

1940 рік — Адольф Гітлер проголосив повну блокаду Великої Британії;

1941 рік — розпочинається депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 рік — Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік — початок громадянської війни у Королівстві Греція;

1950 рік — Сполучені Штати Індонезії перетворилися на унітарну державу;

1953 рік — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;

1958 рік — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголошує початок політики “великого стрибка”;

1960 рік — Ґабон декларує незалежність від Франції;

1962 рік — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни;

1982 рік — Royal Philips Electronics (PHG) створюють перший компакт диск;

1991 рік — відзнімають відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit»;

1995 рік — вокаліст гурту «Depeche Mode» Дэвід Гэан здійснює спробу самогубства;

1999 рік — затверджують прапор Донецької області;

2009 рік — англійська Вікіпедія перетинає рубіж у 3 мільйони статей;

2011 рік — на навколоземну орбіту вводять український супутник «Січ-2».

Яке православне (церковне) свято сьогодні

17 серпня – в церковному календарі – день пам’яті святої Євдокії.

День ангела сьогодні – 17 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Костянтин, Денис, Максиміліан, Іван, Євдокія.

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Прикмети на 17 серпня:

Яка погода сьогодні, таким буде листопад.

Спекотний день – до хорошого сінокосу, дощовий-до невдалого.

Якщо вранці багато роси, то урожай льону буде поганим, але вродить багато горіхів.

Якщо на кущах малини багато ягід, то в цьому році буде прекрасний урожай.

Що не можна робити 17 серпня

Невдалий день для фінансових справ. Сьогодні не варто здійснювати великі покупки, робити нові грошові вкладення, а також не можна брати і давати гроші в борг.

У цей день не можна сперечатися з літніми людьми і ображати їх. За прикметами, хто сьогодні не буде поважати старість, то сам в похилому віці буде нещасним.

Не можна плювати в колодязь і річку, кидати сміття в воду, мити брудні речі.

Не можна лінуватися, байдикувати і спати вдень – це обіцяє фінансові збитки.

Фото: IStock