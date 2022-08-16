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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 16 серпня

16 серпня 2022 – 228-й день року за григоріанським календарем, 173 день з початку повномасштабної війни в Україні.

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16 серпня, Міжнародний день повітряних зміїв.

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16 серпня також відзначають День чоловічої краси та День «Справжнє кохання назавжди».

Який сьогодні день – 16 серпня

Національні свята 16 серпня:

  • У Домініканській Республіці – День відродження Республіки
  • В Італії – Сієнський Паліо
  • На Кіпрі – День незалежності (від Великобританії)
  • У США — Свято повітрянодесантних військ
  • Парагвай – День дитини

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Події 16 серпня у світі

  • 16 серпня 1777 року відбулася битва при Беннінгтоні
  • 16 серпня 1788 року міністр фінансів Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.
  • 16 серпня 1896 року у Клондайку відкрито родовище золота. Початок «золотої лихоманки» у регіоні.
  • 16 серпня 1930 року створено перший звуковий кольоровий мультфільм.
  • 16 серпня 1933 року лідер німецьких нацистів Герман Герінг заборонив у Пруссії вівісекцію (операції на живих тваринах).
  • 16 серпня 1962 Піт Бест вигнаний зі складу «Бітлз», на його місце прийшов Рінго Старр.
  • 16 серпня 1985 року Мадонна вийшла заміж за Шона Пенна.
  • 16 серпня 2017 року набула чинності Мінаматська конвенція про ртуті

Яке православне (церковне) свято сьогодні

16 серпня – День пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата та Фавста.

День ангела сьогодні – 16 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Антоній, Далмат, Іван, Кузьма, Ісак, Ісаак, Соломія, Миколи, Ражден та Фавст

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Прикмети на 16 серпня:

  • Вважається, якою буде погода 16 серпня, такою буде і в жовтні.
  • Сильний холодний вечір – вісник холодної, морозної та сніжної зими.
  • Якщо 16 серпня пішов дощ, найближчий тиждень також буде дощовим.

Що не можна робити 16 серпня

  • Не можна цього дня сваритися та сперечатися з близькими людьми.
  • 16 серпня не можна прибирати у будинку.
  • Не можна викидати сміття та старі речі з дому.
  • Не варто 16 серпня і просто валятись на дивані, займіть себе чимось корисним.
  • Сьогодні також не рекомендується ходити росою.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 серпня

Фото: IStock

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