Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 16 серпня

16 серпня 2022 – 228-й день року за григоріанським календарем, 173 день з початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

16 серпня, Міжнародний день повітряних зміїв.

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16 серпня також відзначають День чоловічої краси та День «Справжнє кохання назавжди».

Національні свята 16 серпня:

У Домініканській Республіці – День відродження Республіки

В Італії – Сієнський Паліо

На Кіпрі – День незалежності (від Великобританії)

У США — Свято повітрянодесантних військ

Парагвай – День дитини

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Події 16 серпня у світі

16 серпня 1777 року відбулася битва при Беннінгтоні

16 серпня 1788 року міністр фінансів Франції Л. де Брієнн оголосив державу банкрутом.

16 серпня 1896 року у Клондайку відкрито родовище золота. Початок «золотої лихоманки» у регіоні.

16 серпня 1930 року створено перший звуковий кольоровий мультфільм.

16 серпня 1933 року лідер німецьких нацистів Герман Герінг заборонив у Пруссії вівісекцію (операції на живих тваринах).

16 серпня 1962 Піт Бест вигнаний зі складу «Бітлз», на його місце прийшов Рінго Старр.

16 серпня 1985 року Мадонна вийшла заміж за Шона Пенна.

16 серпня 2017 року набула чинності Мінаматська конвенція про ртуті

Яке православне (церковне) свято сьогодні

16 серпня – День пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата та Фавста.

День ангела сьогодні – 16 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Антоній, Далмат, Іван, Кузьма, Ісак, Ісаак, Соломія, Миколи, Ражден та Фавст

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Прикмети на 16 серпня:

Вважається, якою буде погода 16 серпня, такою буде і в жовтні.

Сильний холодний вечір – вісник холодної, морозної та сніжної зими.

Якщо 16 серпня пішов дощ, найближчий тиждень також буде дощовим.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна цього дня сваритися та сперечатися з близькими людьми.

16 серпня не можна прибирати у будинку.

Не можна викидати сміття та старі речі з дому.

Не варто 16 серпня і просто валятись на дивані, займіть себе чимось корисним.

Сьогодні також не рекомендується ходити росою.

Фото: IStock