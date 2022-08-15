Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 серпня

Сьогодні, 15 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 15 серпня
15 серпня — День археолога в Україні, День Незалежності в Індії та Конго, День Звільнення у Південній Кореї, День розливу Ніла в Єгипті, День святої Діви де Палома в Іспанії .
Події 15 серпня у світі
- 1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.
- 1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
- 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва).
- 1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.
- 1868 — Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена.
- 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.
- 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
- 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
- 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».
- 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
15 серпня — День пам’яті святого Стефана, Успіння Пресвятої Богородиці.
День ангела сьогодні – 15 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір та Никодим.
Прикмети на 15 серпня:
- Жаби голосно квакають – до дощу.
- Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.
- Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода.
- Яка погода вдень, такою вона буде і в вересні.
- Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.
- Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.
Що не можна робити 15 серпня
- Не можна ображати тварин.
- Не можна робити важливі справи.
- Не можна лаятися.
- Не можна вживати алкоголь.
- Не можна давати у борг.
Фото: IStock