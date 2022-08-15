Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 серпня

Сьогодні, 15 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 15 серпня

15 серпня — День археолога в Україні, День Незалежності в Індії та Конго, День Звільнення у Південній Кореї, День розливу Ніла в Єгипті, День святої Діви де Палома в Іспанії .

Події 15 серпня у світі

1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.

— Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського. 1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

— в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада. 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва).

— під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва). 1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.

— американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло. 1868 — Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена.

— Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена. 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.

— відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км. 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

— Армія УНР зайняла Старокостянтинів. 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

— польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії. 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».

— при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога». 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

15 серпня — День пам’яті святого Стефана, Успіння Пресвятої Богородиці.

День ангела сьогодні – 15 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір та Никодим.

Прикмети на 15 серпня:

Жаби голосно квакають – до дощу.

Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.

Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода.

Яка погода вдень, такою вона буде і в вересні.

Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.

Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.

Що не можна робити 15 серпня

Не можна ображати тварин.

Не можна робити важливі справи.

Не можна лаятися.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна давати у борг.

Фото: IStock