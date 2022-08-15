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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 серпня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 15 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 15 серпня

15 серпня — День археолога в Україні,  День Незалежності в Індії та Конго, День Звільнення у Південній Кореї, День розливу Ніла в Єгипті, День святої Діви де Палома в Іспанії .

Події 15 серпня у світі

  • 1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.
  • 1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
  • 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва).
  • 1848 — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.
  • 1868 — Джеймс Крейг Вотсон відкрив астероїд 101 Єлена.
  • 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.
  • 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
  • 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
  • 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська «Тріумфальна дорога».
  • 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Яке сьогодні свято

Яке православне (церковне) свято сьогодні

15 серпня — День пам’яті святого Стефана, Успіння Пресвятої Богородиці.

День ангела сьогодні – 15 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір та Никодим.

 Прикмети на 15 серпня:

  • Жаби голосно квакають – до дощу.
  • Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.
  • Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода.
  • Яка погода вдень, такою вона буде і в вересні.
  • Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.
  • Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.

Що не можна робити 15 серпня

  • Не можна ображати тварин.
  • Не можна робити важливі справи.
  • Не можна лаятися.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна давати у борг.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 серпня

Фото: IStock

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