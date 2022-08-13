Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 серпня

Сьогодні, 13 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

13 серпня 2022 – 225-й день року.

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Який сьогодні день – 13 серпня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день шульги.

У народі 13 серпня називають Євдокимів день.

Національні свята 13 серпня:

У Тунісі – День жінок.

У Японії – початок Обона, свята поминання покійних

У ЦАРі – День незалежності

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Події 13 серпня у світі

13 серпня 1672 року Крістіан Гюйгенс виявив крижану шапку на Південному полюсі Марса.

13 серпня 1907 року у Нью-Йорку пущено перше таксі.

13 серпня 1912 року французький лікар Г. Один оголосив про те, що він першим у світі виділив вірус раку.

13 серпня 1932 року у Римі Марконі провів перше випробування короткохвильового радіо.

13 серпня 1942 року прем’єра у Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі».

13 серпня 1960 року Центральноафриканська Республіка здобула незалежність від Франції.

13 серпня 1997 року уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи АЕС біля кордону зі США.

13 серпня 2002 року на Гаваях відбулося одруження знаменитого актора та доньки «Короля рок-н-ролу» — одружилися Ніколас Кейдж і Ліза Марія Преслі.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За церковним календарем сьогодні, 13 серпня, відзначають передсвято Походження Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього, а також вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина.

День ангела сьогодні – 13 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсен, Антоній, Володимир, Василь, Георгій, Веніамін, Максим, Іван, Микола, Стефан, Сергій, Ганна.

Прикмети на 13 серпня:

Якщо ви побачите рій бджіл над полем, буде хороша погода.

Якщо на калині дозріли ягоди, осінь буде рання.

Якщо у повітрі літає павутиння, ще довго буде тепла погода.

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Що не можна робити 13 серпня:

Сьогодні не варто займатися прибиранням, прати.

Не можна розпочинати ремонтні роботи.

Не рекомендується 13 серпня сваритися з рідними та брехати їм. Втім, давайте будемо чесними, цього не варто робити і будь-якого іншого дня!

Не рекомендується сьогодні робити великі покупки.

13 серпня не підходить для поїздок та подорожей.

Фото: IStock