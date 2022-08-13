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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 серпня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 серпня

Сьогодні, 13 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

13 серпня 2022 – 225-й день року.

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Який сьогодні день – 13 серпня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день шульги.

У народі 13 серпня називають Євдокимів день.

Національні свята 13 серпня:

  • У Тунісі – День жінок.
  • У Японії – початок Обона, свята поминання покійних
  • У ЦАРі – День незалежності

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Події 13 серпня у світі

  • 13 серпня 1672 року Крістіан Гюйгенс виявив крижану шапку на Південному полюсі Марса.
  • 13 серпня 1907 року у Нью-Йорку пущено перше таксі.
  • 13 серпня 1912 року французький лікар Г. Один оголосив про те, що він першим у світі виділив вірус раку.
  • 13 серпня 1932 року у Римі Марконі провів перше випробування короткохвильового радіо.
  • 13 серпня 1942 року прем’єра у Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі».

Події 13 серпня у світі

  • 13 серпня 1960 року Центральноафриканська Республіка здобула незалежність від Франції.
  • 13 серпня 1997 року уряд провінції Онтаріо (Канада) оголосив про план закриття семи АЕС біля кордону зі США.
  • 13 серпня 2002 року на Гаваях відбулося одруження знаменитого актора та доньки «Короля рок-н-ролу» — одружилися Ніколас Кейдж і Ліза Марія Преслі.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За церковним календарем сьогодні, 13 серпня, відзначають передсвято Походження Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього, а також вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина.

День ангела сьогодні – 13 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Арсен, Антоній, Володимир, Василь, Георгій, Веніамін, Максим, Іван, Микола, Стефан, Сергій, Ганна.

Прикмети на 13 серпня:

  • Якщо ви побачите рій бджіл над полем, буде хороша погода.
  • Якщо на калині дозріли ягоди, осінь буде рання.
  • Якщо у повітрі літає павутиння, ще довго буде тепла погода.

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Що не можна робити 13 серпня:

  • Сьогодні не варто займатися прибиранням, прати.
  • Не можна розпочинати ремонтні роботи.
  • Не рекомендується 13 серпня сваритися з рідними та брехати їм. Втім, давайте будемо чесними, цього не варто робити і будь-якого іншого дня!
  • Не рекомендується сьогодні робити великі покупки.
  • 13 серпня не підходить для поїздок та подорожей.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 серпня

Фото: IStock

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