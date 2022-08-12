Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 серпня у День Молоді

Сьогодні, 12 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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А також 12 серпня – Всесвітній день слонів

12 серпня у народі називається день Сили та Силуяна або Силін день.

Національні свята 12 серпня:

У Грузії – Дідгороба

У Таїланді – День матері

У США – День вінілової платівки

Події 12 серпня у світі

12 серпня 1851 року американець Айзек Зінгер отримав патент на першу швейну машинку.

12 серпня 1865 року англійський лікар Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол – для дезінфекції інструментів та рук хірурга. Згодом внаслідок таких опрацювань смертність після хірургічних операцій впала втричі.

12 серпня 1877 року американський астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса – Деймос.

12 серпня 1949 року в Лондоні через шпаки, що розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини.

12 серпня 1953 року на Семипалатинському ядерному полігоні проходять успішні випробування першої у світі водневої бомби.

12 серпня 1960 року з мису Канаверал стартує Echo One – перший телекомунікаційний супутник.

12 серпня 1978 року Японія та Китай підписали договір про мир та дружбу.

12 серпня 1994 року відкрився рок-фестиваль «Вудсток-94», присвячений 25-річчю свого знаменитого попередника.

12 серпня 2018 року НАСА запустило сонячний зонд Паркер для вивчення атмосфери сонця та сонячного вітру.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

За церковним календарем сьогодні, 12 серпня, — День пам’яті апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Кріскента, Єпенета та Андроніка, а також день пам’яті мученика Івана Воїна.

День ангела сьогодні – 12 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Прикмети на 12 серпня:

Якщо у повітрі літає павутиння, до осені буде тепло та сонячно.

Багато комах – до дощу.

Якщо на вулиці тепло, буде добрий урожай грибів.

Що не можна робити 12 серпня

Цього дня 12 серпня варто бути особливо уважними та обережними з гострими предметами: високий ризик поранитися.

Цього дня не можна скупитись, можуть з’явитися проблеми з грошима в майбутньому.

Не можна стригти волосся та нігті, будуть гірше рости.

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Не можна приймати важливі рішення та укладати угоди.

Що можна робити 12 серпня

Цього дня традиційно розпочинали збирання врожаю пшениці та стартував збір озимих.

Фото: IStock