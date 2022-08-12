12 серпня святкується День молоді в Україні. З назви зрозуміло, що сенс цього заходу полягає в підтримці молодих людей країни. З Днем молоді прийнято вітати в смс і прозі, але вірші ми для тебе теж знайшли. Вибирай, яке привітання з Днем молоді відправити друзям і близьким.
Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 серпня у День Молоді
Зі святом любові й романтики.
Кидай цяцьки, знімай свої бантики —
Час пошуків, відкриттів і дерзань,
Реалізації найсміливіших сподівань.
Бажаю в цей день тобі веселитись,
Відірватись, з друзями зустрітись.
З Днем молоді — хай все збувається,
А молодече серце радістю всміхається!
***
Я з днем молоді вітаю
Всіх, в кого душа співа.
Шлю веселі побажання,
Теплі, з гумором слова.
Молодість хай в серці буде
І наснагу вам дає.
Вік, що в паспорті забитий,
Літ душі не додає.
Кожен день хай буде в радість,
Сил стає на всі труди.
І запал юнацький, бравий
Буде з вами назавжди.
***
З святом щиро привітаю
Всіх, хто молодий в душі,
Плинуть хай вкраїнським гаєм
Молодецькії вірші!
Щоб щастям повнилась родина,
Волошки на душі цвіли,
Щоб кожна молода людина
Країну боронила від імли!
***
Молодь славна, вас вітаю
Із прекрасним святом цим.
Хай завжди навколо буде
Сміх, веселощі і дзвін.
Цей порив в душі глибокій
Вам бажаю зберегти.
І його крізь довгі роки
В серці вашім пронести.
***
Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
***
Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,
В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.
Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,
Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.
***
Сьогодні молодь України ми вітаємо,
Це ваше свято назавжди,
Вам незабутніх почуттів бажаєм,
В сім’ї щоб не було вражди,
***
З днем молоді України,
Вітаємо ми всі родини.
В житті щоб було все гладенько,
Щоб турбовалась про вас рідна ненька.
***
День молоді сьогодні відмічаєм,
Веселе і дуже жваве свято,
Всім українцям успіху бажаєм,
Відпочивати щоб могли завзято,
Здоров’я, щастя, радості,
Щоб мрії всі збувалися,
Було щоб в серці більше гордості,
А всі невдачі забувалися!
***
Всіх з днем молоді вітаю,
Хто старіти не спішить.
Серце хай завжди співає,
Хай навколо все смішить.
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З днем молоді вітаю щиро,
Хай молодим лиш буде дух,
Щоб не втрачали в серці віри,
Любили щоб завжди за двух.
Хай оптимізм тебе не кине,
Хай буде прагнення до мрій,
Хай юність дасть прекрасні крила,
Їх одягни скоріш і дій.
З Днем молоді в прозі
Вітаю з Днем молоді. Бажаю, щоб у будь-якому віці наша країна була для нас опорою і підтримкою. А поки ми молоді треба веселитися і відпочивати, підемо гуляти? 🙂
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Сьогодні День молоді в Україні. Нам звичайно не просто. Іноді доводиться занадто багато працювати, щоб стати кимось в цьому житті. Бажаю нам, щоб у нас була державна підтримка, щоб близькі люди в нас вірили і щоб ми ніколи не відчували старість.
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День молоді України це свято, яке нагадує про важливість нашої молодості і сили. Вітаю тебе. Бажаю наполегливо йти до мети, вміти мріяти і досягати всього, що потрібно. Нехай наша країна пишається нами!
Сподіваємося, що визначитися з привітання на День молоді України стало простіше завдяки цій добірці.