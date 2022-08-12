12 серпня святкується День молоді в Україні. З назви зрозуміло, що сенс цього заходу полягає в підтримці молодих людей країни. З Днем молоді прийнято вітати в смс і прозі, але вірші ми для тебе теж знайшли. Вибирай, яке привітання з Днем молоді відправити друзям і близьким.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 серпня у День Молоді

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Привітання з Днем молоді в віршах

Зі святом любові й романтики.

Кидай цяцьки, знімай свої бантики —

Час пошуків, відкриттів і дерзань,

Реалізації найсміливіших сподівань.

Бажаю в цей день тобі веселитись,

Відірватись, з друзями зустрітись.

З Днем молоді — хай все збувається,

А молодече серце радістю всміхається!

***

Я з днем молоді вітаю

Всіх, в кого душа співа.

Шлю веселі побажання,

Теплі, з гумором слова.

Молодість хай в серці буде

І наснагу вам дає.

Вік, що в паспорті забитий,

Літ душі не додає.

Кожен день хай буде в радість,

Сил стає на всі труди.

І запал юнацький, бравий

Буде з вами назавжди.

***

З святом щиро привітаю

Всіх, хто молодий в душі,

Плинуть хай вкраїнським гаєм

Молодецькії вірші!

Щоб щастям повнилась родина,

Волошки на душі цвіли,

Щоб кожна молода людина

Країну боронила від імли!

***

Молодь славна, вас вітаю

Із прекрасним святом цим.

Хай завжди навколо буде

Сміх, веселощі і дзвін.

Цей порив в душі глибокій

Вам бажаю зберегти.

І його крізь довгі роки

В серці вашім пронести.

***

Я в день молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

***

Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре Вам учитись, гарно працювати,

А Здоров’я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до Вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

З Днем молоді в СМС

Всіх з днем молоді вітаю, вас, не дивлячись на вік,

В серці полум’я хай гріє, молодих вам тільки втіх.

Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,

Про болячки всі забути і вибагливу мігрень.

***

Сьогодні молодь України ми вітаємо,

Це ваше свято назавжди,

Вам незабутніх почуттів бажаєм,

В сім’ї щоб не було вражди,

***

З днем молоді України,

Вітаємо ми всі родини.

В житті щоб було все гладенько,

Щоб турбовалась про вас рідна ненька.

***

День молоді сьогодні відмічаєм,

Веселе і дуже жваве свято,

Всім українцям успіху бажаєм,

Відпочивати щоб могли завзято,

Здоров’я, щастя, радості,

Щоб мрії всі збувалися,

Було щоб в серці більше гордості,

А всі невдачі забувалися!

***

Всіх з днем молоді вітаю,

Хто старіти не спішить.

Серце хай завжди співає,

Хай навколо все смішить.

***

З днем молоді вітаю щиро,

Хай молодим лиш буде дух,

Щоб не втрачали в серці віри,

Любили щоб завжди за двух.

Хай оптимізм тебе не кине,

Хай буде прагнення до мрій,

Хай юність дасть прекрасні крила,

Їх одягни скоріш і дій.

З Днем молоді в прозі

Вітаю з Днем молоді. Бажаю, щоб у будь-якому віці наша країна була для нас опорою і підтримкою. А поки ми молоді треба веселитися і відпочивати, підемо гуляти? 🙂

***

Сьогодні День молоді в Україні. Нам звичайно не просто. Іноді доводиться занадто багато працювати, щоб стати кимось в цьому житті. Бажаю нам, щоб у нас була державна підтримка, щоб близькі люди в нас вірили і щоб ми ніколи не відчували старість.

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День молоді України це свято, яке нагадує про важливість нашої молодості і сили. Вітаю тебе. Бажаю наполегливо йти до мети, вміти мріяти і досягати всього, що потрібно. Нехай наша країна пишається нами!

Сподіваємося, що визначитися з привітання на День молоді України стало простіше завдяки цій добірці.