Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 серпня

Сьогодні, 11 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 11 серпня

11 серпня — День президентського жарту, День будівельника, День пісочниці.

Події 11 серпня у світі

1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.

— Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони. 1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.

— у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах. 1877 — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.

— американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос. 1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

— у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно. 2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.

— запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка. 2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише рф.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

11 серпня — Різдво Миколи Чудотворця, одне з найбільш шанованих християнських свят в Україні; День пам’яті святого мученика Каллиника Кілікіїського.

День ангела сьогодні – 11 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Микола, Констянтин, Анатолій, Роман, Олексій, Михайло та Серафима.

Прикмети на 11 серпня:

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.

Ранковий туман – до поганого збору меду.

Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Що не можна робити 11 серпня

Не можна наражатися на небезпеку.

Не можна сваритися.

Не можна давати гроші у борг.

Не можна працювати на городі.

Не можна прати.

Не можна шити.

Фото: IStock