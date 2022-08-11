Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 серпня

Сьогодні, 11 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 11 серпня
11 серпня — День президентського жарту, День будівельника, День пісочниці.
Події 11 серпня у світі
- 1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
- 1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
- 1877 — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
- 1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
- 2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
- 2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише рф.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
11 серпня — Різдво Миколи Чудотворця, одне з найбільш шанованих християнських свят в Україні; День пам’яті святого мученика Каллиника Кілікіїського.
День ангела сьогодні – 11 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Микола, Констянтин, Анатолій, Роман, Олексій, Михайло та Серафима.
Прикмети на 11 серпня:
- Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
- Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
- Ранковий туман – до поганого збору меду.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
Що не можна робити 11 серпня
- Не можна наражатися на небезпеку.
- Не можна сваритися.
- Не можна давати гроші у борг.
- Не можна працювати на городі.
- Не можна прати.
- Не можна шити.
Фото: IStock