Гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

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Друзі, ми починаємо новий знаковий тиждень. З 28 липня по 12 серпня в житті кожного відбудуться доленосні події, причиною тому – початок нового планетарного року, або, як кажуть мовою астрологів, – Ворота Лева. Тому уважно слідкуйте, що відбуватиметься, раджу не приймати рішень, у яких не впевнені.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок, 8 серпня

Протягом цього тижня можливі масові невдоволення стосунками. Ситуація загострюватиметься ближче до Повні – 12 серпня. Меркурій перебуває в знаку Діви, і це робить наш розум надто критичним, змушує фокусуватись на негативі, слабких місцях в стосунках. З одного боку, це дасть шанс підкоригувати те, що не до вподоби, а з іншої – навпаки, загострить.

Будьте обачні, в понеділок енергії дня сприятимуть конструктивній розмові з партнером, де вас можуть почути. Решта днів тижня можуть ще більше віддалити одне від одного. Головна рекомендація – не приймати різких рішень, хоча емоції загострюватимуться, стриматися не просто, але можливо. Візьміть паузу, подумайте, зважте кожну дрібницю – і приймайте рішення після 14 серпня.

Вівторок, 9 серпня

Невдоволення можливе на роботі та в стосунках з колегами. Намагайтеся креативити та продумувати різні варіанти розвитку подій, не фокусуйтесь на негативі, краще тримайте розумну дистанцію та втримайтеся від непотрібних коментарів. Знову ж таки – для остаточних рішень сприятливим буде наступний тиждень, коли емоції стихнуть.

Середа, 10 серпня

Аспекти з Ураном можуть вносити корективи в роботі з технікою. Не дивуйтеся поломкам та іншим питанням технічного характеру. З середи по п’ятницю інвестувати в пристрої не рекомендую, оскільки є ризик розчарування в покупці.

Четвер, 11 серпня

Венера – планета симпатій та грошей, переходить з емоційного Рака в Лева, і це сприятиме нашій щедрості. Саме подарунки допоможуть налагодити стосунки та змістити фокус. Проте тримайте руку на пульсі, є ймовірність виникнення несподіваних витрат, утримайтесь від позик та кредитів. Правильно паркуйтеся – інакше штрафів цього дня не уникнути.

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Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

П’ятниця, 12 серпня

Напружений день у зв’язку з Повнею. Контролювати емоції буде простіше знакам земної стихії – Тельцям, Дівам, Козерогам. Щодо решти – думайте трішки на перспективу, емоції стихнуть, а наслідки залишаться. По максимуму намагайтеся цього дня відпочивати, проводити час на природі чи за читанням цікавої книги – Меркурію в Діві це точно сподобається.

Субота, 13 серпня / неділя, 14 серпня

Дні пройдуть відносно спокійно, якщо протягом тижня ви дотримувалися рекомендацій. Хтось спокійно відпочиватиме, плануючи майбутнє, а хтось займатиметься розбором наслідків негативних емоцій. Не забувайте, що місяць проходить під гаслом яскравого та оптимістичного Лева – нехай почуття гумору допомагає вам оминати гострі кути.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)