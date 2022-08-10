Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 серпня 2022

Сьогодні, 10 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 10 серпня

10 серпня 2022 — 168-й день війни Росії проти України. 222-й день року. Міжнародний день біодизеля. Міжнародний день влогінга. Всесвітній день каліграфії. Всесвітній день лева.

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Національні свята 10 серпня:

Еквадор – День незалежності

Іспанія – Свято Святого Лаврентія з Уеска

Події 10 серпня у світі

1512 рік — відбувається морська битва при Санкт-Матьє;

1519 рік — Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 рік — Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 рік — Лувр відкривається для публіки;

1819 рік — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;

1821 рік — Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 рік — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1913 рік — Друга Балканська війна закінчується підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;

1919 рік — Запорозька група Армії УНР визволяє від більшовиків Вінницю;

1945 рік — Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 рік — у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 рік — українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку (15 м 50 см);

2012 рік — набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський;

2016 рік — ФСБ Росії заявляє про затримання “групи громадян України”, які нібито готували теракти в окупованому Криму, об’єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

Сьогодні, 10 серпня – в церковному календарі – день пам’яті апостолів Прохора, Ніканора, Тимона й Пармена.

День ангела сьогодні – 10 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Прохор, Остап, Никанор, Ірина, Анастасія.

Прикмети на 10 серпня:

Багато роси – день буде сонячним.

Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду.

Дощ без вітру – до негоди.

Хмари пливуть високо – до сухої і ясної погоди.

Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з’їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.

Що не можна робити 10 серпня

Грати весілля – буде складно протриматися разом до старості.

Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг.

На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.

Не можна вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.

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