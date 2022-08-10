В’ялені томати: рецепт приготування в домашніх умовах

Простий рецепт заготівлі помідорів від Алекса Якутова

Сезон помідорів у самому розпалі, і традиційно саме зараз їх заготовлюють на зиму. Зазвичай роблять це за допомогою консервації. А ще можна зберегти томати за італійським рецептом – зав’ялити. Як це правильно зробити, розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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В’ялені томати: інгредієнти для приготування

Помідори «сливка» – 2 кг

Сухий орегано – 50 г

Базилік – 150 г

Часник – 1 головка

Сіль, перець, цукор – за смаком

В’ялені томати: приготування покроково