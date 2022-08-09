Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 серпня у День Пантелеймона 2022

Сьогодні, 9 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.

Який сьогодні день – 9 серпня

9 серпня 2022 — 221 день року, 167 день з початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

9 серпня у світі святкують Міжнародний день корінних народів світу.

Місячний календар на серпень 2022: сприятливі дні для справ

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Національні свята 9 серпня:

Сінгапур – День незалежності

ПАР – Національний жіночий день

Японія – День обіймів

США – Всесвітній день любителів книг

Події 9 серпня у світі

9 серпня 48 р. до н. е. відбулася битва при Фарсалі між військами Помпея та Цезаря, що закінчилася перемогою останнього.

9 серпня 1173 року розпочалося будівництво Пізанської вежі.

9 серпня 1483 року відкрито Сикстинську капелу.

9 серпня 1848 року у Буковині офіційно було ліквідовано кріпацтво.

9 серпня 1910 року американець із Чикаго Альва Джон Фішер запатентував електричну пральну машину.

9 серпня 1942 року відбувся легендарний Матч смерті в окупованому гітлерівцями Києві.

9 серпня 1945 року через три дні після атомного бомбардування Хіросіми американці скинули другу атомну бомбу, названу «Товстун», на Японію, зруйнувавши частину Нагасакі.

9 серпня 1986 року на рок-фестивалі в Небуорті (графство Хартфордшир) виступив гурт «Queen». Як потім виявилося, це був 658-й та останній концерт колективу.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

Сьогодні, 9 серпня за церковним календарем – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеимона.

День ангела сьогодні – 9 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.

Прикмети на 9 серпня:

Якщо у День Пантелеймона-цілителя побачите веселку, то найближчими днями буде хмарно.

Якщо 9 серпня побачите стрибаючих коників, це до сонячної погоди.

За повір’ям, якщо дівчина в цей день з’їсть яйце з подвійним жовтком, на неї незабаром чекає вагітність.

Якщо в цей день випадає багато роси, осінь буде теплою.

Що не можна робити 9 серпня

У День Пантелеймона-цілителя не можна працювати в полі.

Не можна також переносити чи перевозити з місця на місце сіно.

У цей день не рекомендує пекти хліб.

Що можна робити 9 серпня

У цей день, 9 серпня потрібно збирати лікарські трави, вони обладатимуть особливою цілющою силою.

У День Пантелеймона-цілителя прийнято з самого ранку зрізати качан молодої капусти та пекти з нього пиріг. Ця страва додасть сил і зміцнить здоров’я.

Постарайтеся провести час із близькими та рідними.

Читай:

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Фото: IStock