Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 серпня у День Пантелеймона 2022

Сьогодні, 9 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі Нового каналу.
Який сьогодні день – 9 серпня
9 серпня 2022 — 221 день року, 167 день з початку повномасштабної війни в Україні.
9 серпня у світі святкують Міжнародний день корінних народів світу.
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Національні свята 9 серпня:
- Сінгапур – День незалежності
- ПАР – Національний жіночий день
- Японія – День обіймів
- США – Всесвітній день любителів книг
Події 9 серпня у світі
- 9 серпня 48 р. до н. е. відбулася битва при Фарсалі між військами Помпея та Цезаря, що закінчилася перемогою останнього.
- 9 серпня 1173 року розпочалося будівництво Пізанської вежі.
- 9 серпня 1483 року відкрито Сикстинську капелу.
- 9 серпня 1848 року у Буковині офіційно було ліквідовано кріпацтво.
- 9 серпня 1910 року американець із Чикаго Альва Джон Фішер запатентував електричну пральну машину.
- 9 серпня 1942 року відбувся легендарний Матч смерті в окупованому гітлерівцями Києві.
- 9 серпня 1945 року через три дні після атомного бомбардування Хіросіми американці скинули другу атомну бомбу, названу «Товстун», на Японію, зруйнувавши частину Нагасакі.
- 9 серпня 1986 року на рок-фестивалі в Небуорті (графство Хартфордшир) виступив гурт «Queen». Як потім виявилося, це був 658-й та останній концерт колективу.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
Сьогодні, 9 серпня за церковним календарем – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеимона.
День ангела сьогодні – 9 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.
Прикмети на 9 серпня:
- Якщо у День Пантелеймона-цілителя побачите веселку, то найближчими днями буде хмарно.
- Якщо 9 серпня побачите стрибаючих коників, це до сонячної погоди.
- За повір’ям, якщо дівчина в цей день з’їсть яйце з подвійним жовтком, на неї незабаром чекає вагітність.
- Якщо в цей день випадає багато роси, осінь буде теплою.
Що не можна робити 9 серпня
- У День Пантелеймона-цілителя не можна працювати в полі.
- Не можна також переносити чи перевозити з місця на місце сіно.
- У цей день не рекомендує пекти хліб.
Що можна робити 9 серпня
У цей день, 9 серпня потрібно збирати лікарські трави, вони обладатимуть особливою цілющою силою.
У День Пантелеймона-цілителя прийнято з самого ранку зрізати качан молодої капусти та пекти з нього пиріг. Ця страва додасть сил і зміцнить здоров’я.
Постарайтеся провести час із близькими та рідними.
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Фото: IStock