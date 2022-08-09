Новий канал>G.space>Новини

Капкейки: рецепт приготування в домашніх умовах

Cupcakes

Як приготувати капкейки? Це дивно ніжні тістечка з кремом, схожі на маленькі тортики! Сьогодні ними стали замінювати торти, а так як прикрасити їх можна абсолютно як завгодно – цей десерт ідеально підійде для будь-якого свята! Рецепт капкейків в домашніх умовах не складний.

Рецепт домашнього морозива з полуницею

Зараз дивляться

Інгредієнти для приготування капкейків (12 штук):

  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 100 гр цукру
  • 2 яйця
  • 1 ч.л. ванільного цукру
  • 100 гр просіяного борошна
  • 1 ч.л. розпушувача
  • 75 гр жирних вершків (33-35%)
  • форма для випікання мафінів

forma-dlya-maffinov-bergner-bg-3877!Large

Для крему:

  • 100 г вершкового масла кімнатної температури
  • 120 гр цукрової пудри
  • 80 гр вершкового сиру
  • ½ ч.л. ванільного екстракту
  • пару крапель харчового барвника

eda-klipart-19

Чізкейк: рецепт з сиром без випічки

Як приготувати капкейки в домашніх умовах:

1. Спочатку готуємо тісто. Для цього масло збиваємо з цукром протягом декількох хвилин, поки цукор повністю не розчиниться. Потім додаємо й ванільний цукор. Знову збиваємо!

2. В окремій мисці борошно просіюємо з розпушувачем. Додаємо суміш у тісто, і ретельно перемішуємо.

3. Тепер додаємо вершки, перемішуємо ще раз (тісто має бути однорідним) і викладаємо у форму для маффінів. Зараз у продажу багато різнокольорових паперових капсул, які бажано попередньо вкласти в форму. Так ми в результаті отримаємо акуратні капкейки, кожен – в індивідуальній «обгортці».

bumazhnye-kapsuly

4. Ставимо форму з тістом у розігріту до 180С духову шафу на 20-25 хвилин, і печемо до готовності. Перевір зубочисткою, щоб тісто не прилипало. Поки капкейкі остигають, можна приступати до приготування крему.

gf004

5. У великій мисці збиваємо масло на максимальній швидкості міксера кілька хвилин. За цей час масло повинно стати світлішим і пишнішим! Всю пудру просіюємо, додаємо до масла і знову збиваємо протягом 3-4 хвилин.

6. Потім додаємо в отриману суміш ванільний екстракт та вершковий сир, і знову збиваємо! Крем весь час повинен залишатися світлим, його жовтий колір свідчить про те, що потрібно збивати ще декілька хвилин!

vanilla-cupcakes2_1

7. Якщо ти хочеш, щоб крем на всіх капкейках був одного кольору, додаємо в нього відразу весь барвник! Якщо ж ти планувала отримати райдужний десерт, тоді розлий крем в кілька мисочок, і в кожну додай потрібний колір.

Блакитне вино – новий тренд для гурманів

8. Ну все, крем готовий! Тепер його треба перекласти в кондитерський мішок з насадкою і прикрасити ним капкейки. Вуаля!

Pink-cupcakes-and-tips

9.  Якщо капкейки приурочені до якоїсь важливої події чи свята, їх можна прикрасити маленькими фігурками з мастики або декоративними прапорцями. Можна також декорувати готовий виріб кондитерської посилкою або цукровими намистинами. Дай волю фантазії і створюй свої унікальні кондитерські шедеври!

Рецепт лимонно-чорничного сорбета

Фото: IStock

gspace модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь