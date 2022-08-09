Капкейки: рецепт приготування в домашніх умовах

Як приготувати капкейки? Це дивно ніжні тістечка з кремом, схожі на маленькі тортики! Сьогодні ними стали замінювати торти, а так як прикрасити їх можна абсолютно як завгодно – цей десерт ідеально підійде для будь-якого свята! Рецепт капкейків в домашніх умовах не складний.

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Інгредієнти для приготування капкейків (12 штук):

100 г вершкового масла (кімнатної температури)

100 гр цукру

2 яйця

1 ч.л. ванільного цукру

100 гр просіяного борошна

1 ч.л. розпушувача

75 гр жирних вершків (33-35%)

форма для випікання мафінів

Для крему:

100 г вершкового масла кімнатної температури

120 гр цукрової пудри

80 гр вершкового сиру

½ ч.л. ванільного екстракту

пару крапель харчового барвника

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Як приготувати капкейки в домашніх умовах:

1. Спочатку готуємо тісто. Для цього масло збиваємо з цукром протягом декількох хвилин, поки цукор повністю не розчиниться. Потім додаємо й ванільний цукор. Знову збиваємо!

2. В окремій мисці борошно просіюємо з розпушувачем. Додаємо суміш у тісто, і ретельно перемішуємо.

3. Тепер додаємо вершки, перемішуємо ще раз (тісто має бути однорідним) і викладаємо у форму для маффінів. Зараз у продажу багато різнокольорових паперових капсул, які бажано попередньо вкласти в форму. Так ми в результаті отримаємо акуратні капкейки, кожен – в індивідуальній «обгортці».

4. Ставимо форму з тістом у розігріту до 180С духову шафу на 20-25 хвилин, і печемо до готовності. Перевір зубочисткою, щоб тісто не прилипало. Поки капкейкі остигають, можна приступати до приготування крему.

5. У великій мисці збиваємо масло на максимальній швидкості міксера кілька хвилин. За цей час масло повинно стати світлішим і пишнішим! Всю пудру просіюємо, додаємо до масла і знову збиваємо протягом 3-4 хвилин.

6. Потім додаємо в отриману суміш ванільний екстракт та вершковий сир, і знову збиваємо! Крем весь час повинен залишатися світлим, його жовтий колір свідчить про те, що потрібно збивати ще декілька хвилин!

7. Якщо ти хочеш, щоб крем на всіх капкейках був одного кольору, додаємо в нього відразу весь барвник! Якщо ж ти планувала отримати райдужний десерт, тоді розлий крем в кілька мисочок, і в кожну додай потрібний колір.

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8. Ну все, крем готовий! Тепер його треба перекласти в кондитерський мішок з насадкою і прикрасити ним капкейки. Вуаля!

9. Якщо капкейки приурочені до якоїсь важливої події чи свята, їх можна прикрасити маленькими фігурками з мастики або декоративними прапорцями. Можна також декорувати готовий виріб кондитерської посилкою або цукровими намистинами. Дай волю фантазії і створюй свої унікальні кондитерські шедеври!

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Фото: IStock