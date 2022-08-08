Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 серпня

Сьогодні, 8 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 8 серпня

8 серпня – День військ зв’язку, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день кішок.

Події 8 серпня у світі

1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

— у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи. 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку.

— у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку. 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції».

— у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції». 1967 — у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

— у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.

— американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців. 2000 – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.

– учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини. 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.

— введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС. 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

8 серпня – День пам’яті святого Домініка, День пам’яті святого Єрмолая.

День ангела сьогодні – 8 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан та Еміліан.

Прикмети на 8 серпня:

Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.

Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.

Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.

Якщо листя на деревах у серпні жовтіє знизу – рання сівба буде хороша.

Що не можна робити 8 серпня

Не можна брати голку в руки.

Не можна шити та в’язати.

Не можна виходити у поле всім жінкам.

Не можна сваритися.

Фото: IStock