Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 серпня

Сьогодні, 8 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 8 серпня
8 серпня – День військ зв’язку, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день кішок.
Події 8 серпня у світі
- 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
- 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку.
- 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції».
- 1967 — у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
- 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
- 2000 – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.
- 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.
- 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
8 серпня – День пам’яті святого Домініка, День пам’яті святого Єрмолая.
День ангела сьогодні – 8 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан та Еміліан.
Прикмети на 8 серпня:
- Кішка поруч вляглася – до багатства і удачі.
- Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.
- Мухи кусаються або жаби по березі стрибають – до дощу.
- Якщо листя на деревах у серпні жовтіє знизу – рання сівба буде хороша.
Що не можна робити 8 серпня
- Не можна брати голку в руки.
- Не можна шити та в’язати.
- Не можна виходити у поле всім жінкам.
- Не можна сваритися.
Фото: IStock