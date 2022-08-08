Місячний календар сприятливих днів на серпень 2022 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

Щоб підвищити свої шанси на успіх в усіх сферах життя, варто враховувати місячні фази.

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З гарних новин: у серпні 2022 не буде сонячних та місячних затемнень, які найчастіше ускладнюють нам життя. Не буде й Ретроградного Меркурію, який полюбляє зламати всі плани. Тому в цілому, серпень 2022 за місячним календарем – чудовий місяць для нових починань та прийняття важливих рішень.

Місячний календар на серпень 2022: сприятливі дні для справ

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 2-4, 7, 8, 10, 11, 17, 18 серпня.

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Місячний календар на серпень 2022: несприятливі дні для справ

А ось на 22, 23, 26 і 27 серпня краще не планувати нічого значущого, не приймати в ці дні важливі рішення та взагалі краще провести час вдома в колі родини.

Фази Місяця на серпень 2022

Молодик – 27 серпня

Повня – 12 серпня

Зростаючий місяць з 1 по 11 серпня та з 28 по 31 серпня

Спадний місяць з 13 по 26 серпня

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Коли робити манікюр у серпні 2022? Найвдалішими датами для манікюру цього місяця можна вважати 1-4, 8-10, 17-19, 25 та 28-31 серпня.

Вдалі дати для весілля у серпні 2022: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14 числа.

Якщо ви плануєте вагітність, то для зачаття у цьому серпні багато вдалих дат за місячним календарем: 1, 2, 4-7, 9-11, 13-21, 23-27, 29-31 числа.

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на серпень 2022, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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